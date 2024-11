L'ancien international marocain Abdelkader Lachheb n'est plus

L'ancien international marocain Abdelkader Lachheb est décédé dimanche à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie, déplore la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Dans un communiqué, la FRMF a adressé au nom de son président Fouzi Lekjaa et au nom des membres de son comité directeur, ses sincères condoléances aux membres de la famille du regretté ainsi qu’à ses proches et à toute la famille du football national.



Le défunt, qui a été ambassadeur du Maroc au Canada, au Japon et en Russie, a porté le maillot de l’équipe nationale à plusieurs reprises en plus d’avoir évolué au sein du Wydad de Casablanca, de l’US Musulmane d'Oujda et du Mouloudia d’Oujda.



Le regretté a été inhumé dimanche après la prière d'Al Asr au cimetière Chouhada de Casablanca.