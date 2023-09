L'ambassadeur du Qatar à Rabat salue la bonne gestion par le Maroc des effets du séisme

L’ambassadeur du Qatar à Rabat, Abdullah bin Thamer Al Thani, a salué mercredi, les efforts fournis par le Maroc et sa bonne gestion des répercussions du violent séisme qui a frappé la province d’Al Haouz.



"Je salue les efforts du Maroc et sa bonne gestion des effets de cette catastrophe naturelle. Que Dieu préserve le Royaume du Maroc frère", a affirmé le diplomate qatari dans une déclaration à la presse, assurant que son pays se tient toujours aux côtés du Royaume.



A cet égard, il a rappelé qu’une équipe de recherche et de secours qatarie s'était rendue à Marrakech pour assister les équipes marocaines et étrangères, conformément aux orientations de Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar.

Le diplomate qatari a également exprimé ses remerciements aux autorités marocaines pour avoir facilité le travail de l’équipe qatarie.



Il a en outre souligné que l’équipe de recherche et de secours qatarie a été honorée par le message de remerciements et de gratitude que lui a adressé SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, ainsi que par l'estime exprimée par le Souverain et le peuple marocain à l'action menée par ses membres.



M. Bin Thamer Al Thani a aussi présenté ses vives condoléances au Royaume du Maroc frère, Roi, gouvernement et peuple, suite à ce séisme tragique, souhaitant prompt rétablissement aux blessés.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait adressé un message de remerciements et de gratitude à Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Emir de l’Etat du Qatar, suite à la participation d’une équipe de recherche et de secours qatarie aux efforts de secours et de sauvetage déployés après le violent séisme qui a secoué la région d’Al Haouz.



Dans ce message, SM le Roi a exprimé, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses sincères remerciements et Sa profonde gratitude à Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani pour le soutien noble apporté au Maroc à la suite du violent séisme qui a frappé la province d'Al Haouz, le 08 septembre courant.



Le Souverain avait également adressé un message de remerciements et de gratitude au Commandant Khaled Abdellah Al Hamidi, chef de l'équipe de secours qatarie qui a participé aux opérations de recherche et de sauvetage.