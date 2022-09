L'ambassadeur dominicain à Rabat réaffirme le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie

L'ambassadeur de la République dominicaine au Maroc, Amaury Justo Duarte, a réaffirmé, jeudi à Rabat, le soutien de son pays au plan marocain d'autonomie au Sahara.



Le diplomate dominicain, qui s'exprimait lors de l'assemblée générale constitutive de l'Association marocaine d'amitié avec la République dominicaine (AMARD), a expliqué que la position du pays caraibéen au sujet de la question du Sahara, a été ratifiée en emboitant le pas au Royaume d'Espagne, précisant que son pays considère que le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour la population de ses provinces du Sud, demeure la "seule solution juste, crédible et opportune" au différend autour du Sahara.



"Nous saisissons cette occasion pour informer que notre pays a apporté son soutien à la position du Maroc au sujet de l'autonomie du Sahara, dans le sens où il s'agit de la seule solution équitable, crédible et opportune dans le cadre juridique des Nations unies", a déclaré l'ambassadeur.



"L'Espagne a déjà adopté cette position et nous l'avons immédiatement soutenue", a ajouté le diplomate, considérant que l'acte de constitution d'une Association marocaine d'amitié avec la République dominicaine, constitue une occasion idéale pour “annoncer et réaffirmer ce soutien”.



La création de l'Association marocaine d'amitié avec la République dominicaine (AMARD), dont l'assemblée constitutive a eu lieu à la résidence de l'ambassadeur dominicain, est une initiative qui "renforcera les liens politiques, économiques et culturels entre nos deux peuples frères", a indiqué le diplomate, précisant que des mesures sont également prises à Saint-Domingue pour créer une association similaire.



L'AMARD aura ainsi pour mission de contribuer à la croissance des relations diplomatiques et fraternelles entre les deux pays, de réunir des personnalités de différents secteurs pour collaborer à un objectif commun et de promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, a conclu Justo Duarte.



La République dominicaine avait réitéré, en juin 2022 à New York, lors de la réunion annuelle du Comité des 24 (C24) de l'ONU, son soutien aux efforts du Maroc pour une solution politique crédible et acceptable au différend régional autour du Sahara.



"La République dominicaine réitère son soutien aux efforts du Maroc en faveur d'une solution politique crédible et acceptable au différend régional autour du Sahara", avait souligné le représentant de la République dominicaine au C24.