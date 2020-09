L'ambassadeur de Finlande loue la stabilité et le développement du Maroc

La Coalition marocaine contre la peine de mort a condamné le crime odieux du petit Adnane Bouchouf survenu récemment à Tanger.



«Nous présentons nos sincères condoléances et notre sympathie à la famille de la victime et déclarons notre solidarité absolue avec elle à la suite de ce qui lui est arrivé après le viol et le meurtre du défunt, et nous affirmons que la plus belle consolation pour elle est cet élan de solidarité sociétale et collective», a souligné un communiqué signé par les composantes de cette Coalition, à savoir le Réseau des parlementaires contre la peine de mort, le Réseau des avocats contre la peine de mort et le Réseau des journalistes contre la peine de mort.



La Coalition a affirmé que le viol et le meurtre d’Adnane Bouchouf a dévoilé l’incapacité de la société, y compris les autorités compétentes, «à protéger nos enfants contre toutes les formes d'abus sexuels, économiques et sociaux », et « à leur assurer la sécurité humaine, psychologique et physique dans les zones urbaines et rurales ».



Par ailleurs, la Coalition a exprimé son rejet catégorique « de toutes les pratiques et positions visant à faire pression sur le pouvoir judiciaire et influencer ses décisions, entraver l’enquête ou saper les fondements de son impartialité ou les règles et les fondements du procès équitable ».



«Personne n'a le droit d'assumer le rôle du pouvoir judiciaire. Personne n’a le droit de tenir des procès privés sur des places publiques contre la légalité et les dispositions de la Constitution ou de rendre des jugements sous l’effet de l’excitation, de la protestation et de la colère», a martelé la Coalition. Et d’ajouter: «Nous rejetons absolument toute attaque contre les acquis que le peuple marocain a réalisés tout au long de son histoire par le courage et les sacrifices de ses citoyens, de ses organisations politiques, syndicales, civiles, de droits de l'Homme, intellectuelles et médiatiques ».



La Coalition a également affirmé son rejet catégorique du recours de certaines personnes au langage de la vengeance, à la manipulation de l’opinion ou à l’incitation à la violence, au lieu de choisir le langage du dialogue et du débat serein et rationnel qui « ouvre des opportunités pour notre société de traiter tous les dossiers et problèmes qui occupent son présent, son avenir et son destin», et fustigé ceux qui veulent instrumentaliser le meurtre d’Adnane Bouchouf à des fins politiciennes et électoralistes ou des intérêts opportunistes étroits.



M. T