L'ambassadeur d’Arabie saoudite au Maroc salue le soutien du Royaume, sous le leadership de SM le Roi, à Al-Qods et à la Palestine


Jeudi 22 Janvier 2026

L'ambassadeur d’Arabie saoudite au Maroc salue le soutien du Royaume, sous le leadership de SM le Roi, à Al-Qods et à la Palestine
L'ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite au Maroc, Sami bin Abdullah Al-Saleh, a salué, mercredi à Rabat, les efforts inlassables et le soutien constant apporté par le Royaume du Maroc à Al-Qods et à la Palestine, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Lors d’une visite au siège de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le diplomate saoudien a mis en avant le rôle de cette institution pionnière dans la protection de la Ville Sainte, au vu des efforts colossaux déployés dans plusieurs secteurs sociaux, contribuant ainsi au renforcement de la résilience des Maqdessis, indique un communiqué de l’Agence.

A cette occasion, poursuit la même source, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a présenté les efforts consentis par l’Agence et le bilan de ses réalisations au titre de l’année 2025 dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’assistance sociale et du développement humain, en exécution des Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, Président du Comité Al-Qods.

M. Cherkaoui a, dans ce cadre, indiqué que l’Agence a réalisé 66 projets pour un montant global de 8 millions de dollars, financés par le Royaume du Maroc, dont 1,5 million de dollars consacrés à des projets d’aide humanitaire à Gaza réalisés dans le cadre de la contribution de l'Agence aux efforts de mobilisation nationale au cours de la guerre à Gaza, en vue d'apporter aide et assistance aux Palestiniens, conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods.


