L’adolescence “folle” de Kim Kardashian

Si Kim Kardashian est aujourd'hui mariée à Kanye West, avec qui elle a deux filles, North (5 ans), Chicago (10 mois), et un fils, Saint (2 ans), on a tendance à oublier que la star de télé-réalité a été mariée à deux reprises avant lui. En 2010, son mariage avec le joueur de basket Kris Humphries, et surtout leur divorce après 72 jours, avait pourtant fait le buzz.

Encore avant ça, de 2000 à 2004, la bimbo a été mariée au producteur de musique Damon Thomas, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Si elle précisera plus tard qu'il était violent envers elle, il y a une chose qu'elle n'a pas avoué concernant leur mariage. Dans un épisode de Keeping Up with the Kardashians diffusé dimanche soir, elle a confié à sa petite soeur Kendall Jenner qu'elle était sous l'emprise d'ectasy lors de son premier mariage.

"Je me suis mariée sous ecstasy. La première fois", reconnaît-elle. Ce n'est pas tout puisqu'elle a également avoué avoir été sous l’emprise de drogue lorsqu'elle a réalisé sa sextape avec Ray J en 2003 : "Tout le monde est au courant. Ma mâchoire tremblait sans arrêt". Alors qu'elle revient sur une folle soirée qu'elle a fait avec Paris Hilton à Ibiza, elle ajoute : "J'ai eu une phase à la fin de l'adolescence où j'étais un peu folle. Je ne suis plus du tout comme ça mais je prends toujours du plaisir à faire la fête".