L’actrice Una Stubbs est décédée

Un visage bien connu des séries britanniques vient de disparaître. Âgée de 84 ans, l’actrice Una Stubbs s’est éteinte dans sa maison d’Ecosse entourée de ses proches. Une nouvelle confirmée par les proches de l’actrice qui luttait depuis des mois contre la maladie. «Maman nous a quittés paisiblement à Édimbourg entourée de sa famille. Nous demandons de l’intimité dans cette période triste et difficile », ont affirmé ses fils dans un communiqué publié par la BBC.



Rebecca Blond, son agent depuis plus de vingt ans, lui a également rendu hommage dans une courte déclaration faite à la BBC. Elle a salué la mémoire «d’une actrice merveilleuse» qui lui «manquera énormément». « Nous sommes terriblement tristes d’avoir perdu non seulement une actrice merveilleuse dont la carrière à l’écran et au théâtre a duré plus de 50 ans et était extraordinairement variée (…) mais aussi une amie méchamment drôle, élégante, bienveillante, loyale et gentille. Elle était également une artiste très respectée et exposée », a-t-elle ajouté.