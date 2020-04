L’Université Sultan Moulay Slimane lance «Let’s Challenge against Covid-19»

La 5édition de la Compétition internationale d’innovation, placée sous le thème «Let’s Challenge against Covid-19», vient d’être lancée par l’Université Sultan Moulay Slimane à Béni Mellal.Cet évènement, qui entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), et devant mettre l’accent sur les conséquences précitées du coronavirus, vise à disposer de propositions pour lutter contre la pandémie de Covid-19, en vue d’endiguer sa propagation, indique un communiqué de la présidence de l’Université Sultan Moulay Slimane. Et d’ajouter que ce challenge porte sur la recherche de solutions innovantes, qu'elles soient d’ordre technologique, organisationnel ou managérial, qui pourraient être mobilisables pendant la crise et l’après-crise épidémique dans le dessein de contrecarrer les différentes retombées du Covid-19.A cet effet, cet évènement se veut une plateforme pour les porteurs de projets leur permettant de démontrer le potentiel de leurs idées devant un jury d’experts, de même que la compétition est destinée aux étudiant(e)s ayant des propositions dans les domaines suivants :- Proposition de mesures de distanciation sociale ;- Proposition d’applications pour géolocaliser les personnes touchées par le coronavirus ;- Automatisation de tâches pour le nettoyage du matériel ou des salles ;- Fabrication des produits d’hygiène ; comme le gel aseptisant, d'équipements de protection individuelle (masques, bavettes médicales..) ;- Proposition de solutions de décontamination pour tout type de surface, les salles de classe, les résidences universitaires, les bibliothèques, les laboratoires, ou les amphis...;- Amélioration de la perception du risque d’épidémie par le développement de bonnes aptitudes de communication et sensibilisation sur la crise et l’épidémie ;- Amélioration de l’enseignement à distance (outils de continuité numérique, sécurisation, etc.) ;-Amélioration du travail à distance (outils de continuité numérique, sécurisation, etc.)- Autres propositions…A noter que cette 5édition sera réalisée en ligne malgré le confinement, rappelle le communiqué qui précise que le dernier délai pour le dépôt des projets est le 30 avril courant et qu’à partir du 5 mai prochain, les 10 projets retenus seront évalués en ligne par un jury d’experts selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement, sachant que 3 projets seront primés.Pour toute information complémentaire, la présidence de l’Université Sultan Moulay Slimane a mis à la disposition des intéressés un site web : http://www.usms.ac.ma/apps/letschallenge2020/Les participants sont invités à remplir le formulaire de participation. ( http://www.usms.ac.ma/website/wp-content/uploads/2020/03/Lets-Challenge-against-Covid-19.docx ).