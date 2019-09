L’Union arabe des anciens combattants appelle à la préservation de l'intégrité territoriale des pays maghrébins

L'assemblée générale et le conseil d'administration de l'Union arabe des anciens combattants et victimes de guerre a affirmé, jeudi à Beyrouth, que le respect et la préservation de l'intégrité territoriale des pays maghrébins sont d'une importance capitale pour la construction d'une Union du Maghreb Arabe (UMA) forte et solide.

Dans une résolution adoptée, à l'unanimité, à l'issue des travaux de sa 28ème session, sur proposition du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, l'instance arabe a souligné que "le respect et la préservation de l'intégrité territoriale des pays maghrébins sont d'une importance capitale pour la construction d'une Union du Maghreb Arabe (UMA) forte et solide sur le plan national afin de relever les différents défis qui guettent l'intégrité territoriale des pays du Maghreb".

L'assemblée générale a également exhorté les parties concernées à mettre à côté leurs différends et conflits afin de s'atteler à résoudre les problèmes posés à travers le dialogue, la confiance, la solidarité et le bon voisinage.

Cette assemblée générale a été l'occasion de passer en revue le bilan et les réalisations de la famille de la résistance et de l'Armée de libération au Maroc, à travers plusieurs chantiers ouverts, dont ceux de l'auto-emploi et de l'auto-entrepreneur qui visent à faciliter l'intégration économique et sociale de la jeunesse de la résistance et de l'Armée de libération à travers de petits et moyens projets, a déclaré à la MAP le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, en marge de ce conclave.

Il a relevé, dans ce sens, que parmi les chantiers qui ont suscité l'intérêt des participants, figure l'expérience du Maroc dans le domaine de la couverture médicale et l'assurance maladie obligatoire, qui a accompli de grandes réalisations au profit de 44.000 membres de la famille des anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, leurs conjoints et ayants droit.

La rencontre a été également l'occasion d'exposer l'expérience du Maroc dans le domaine de la mémoire historique nationale commune, où le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération a franchi de grandes étapes, tant en ce qui concerne l'organisation de conférences, d'assises et rencontres scientifiques au sujet de la mémoire historique, qu'en ce qui se rapporte au réseau national des espaces dédiés à la mémoire nationale de la résistance et de la libération, qui compte aujourd'hui quelque 90 structures muséales à travers le Royaume, a-t-il soutenu.

L'assemblée générale de l'Union arabe des anciens combattants et victimes de guerre a également approuvé plusieurs propositions formulées par le Maroc, dont l'immunisation de la jeunesse contre l'aliénation et l'extrémisme intellectuel dans le monde arabe, la coopération et le partenariat entre les institutions et organisations membres, la diffusion des valeurs et leçons de la mémoire historique arabe commune relative à la résistance nationale pour recouvrer la liberté et l'indépendance.

Il s'agit également de la création d'une commission au sein du secrétariat général afin d'assurer le suivi des décisions et recommandations prises, de la nécessité de préserver le cachet civilisationnel des anciennes villes arabes, l'adoption de l'approche de l'auto-emploi et de l'initiative entrepreneuriale pour l'intégration économique et sociale des fils des martyrs, anciens résistants, combattants et victimes de guerre dans le monde arabe.

Mustapha El Ktiri, qui assure la présidence par intérim de la Fédération mondiale des anciens combattants, avait donné lecture lors de cette session à l'appel lancé au sujet de la prise d'une position soutenant la paix, la stabilité et le droit du peuple palestinien à l'existence et à jouir d'une vie décente.