L’UM6P et Attijariwafa bank signent un partenariat en matière d’innovation et de développement technologique

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le groupe Attijariwafa bank ont signé un accord de partenariat stratégique en matière d’innovation et de développement technologique.



Ce partenariat vise à renforcer la coopération dans les filières d’innovation et de développement technologique et de créer des synergies entre l’écosystème d’innovation de l’Université Mohammed VI Polytechnique et le groupe Attijariwafa bank, afin de favoriser l’émulation et l’intelligence collective et d’accompagner l’évolution de l’écosystème marocain et africain.



A travers la signature de cet accord-cadre de coopération, l’Université Mohammed VI Polytechnique confirme son engagement continu en matière de recherche, d’innovation et d’entrepreneuriat et sa volonté de répondre aux besoins actuels et futurs des opérateurs nationaux.



De son côté, le groupe Attijariwafa bank réaffirme son engagement en faveur du renforcement de l’inclusion financière comme étant une des priorités nationales et sa mobilisation en vue de promouvoir, soutenir et accompagner l’entrepreneuriat sous toutes ses formes.