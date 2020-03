L'UEFA formalise le report des finales de C1 et C3

Comme attendu, l'Union des associations européennes de football (UEFA) a entériné lundi le report des finales de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue des champions féminine, initialement prévues en mai, une semaine après avoir suspendu "jusqu'à nouvel ordre" ces compétitions en raison de la pandémie de coronarivus.

"L'UEFA a formellement pris la décision de suspendre les matches en question, originellement programmés en mai 2020", a écrit l'instance européenne dans un communiqué.

"Aucune décision n'a été prise concernant les nouvelles dates. Le groupe de travail établi la semaine dernière (...) étudiera les options possibles. Le groupe a déjà commencé à examiner le calendrier", a-t-elle ajouté, promettant des annonces "en temps utile".

La finale de la Ligue des champions aurait dû se tenir à Istanbul le 30 mai 2020, trois jours après la finale de Ligue Europa à Gdansk (Pologne) le 27 mai. La finale de Ligue des champions féminine, pour sa part, était programmée à Vienne le 24 mai.

Au terme d'une journée de réunions de crise la semaine dernière, l'UEFA a décidé de reporter l'Euro à l'été 2021 et de suspendre toutes ses compétitions de clubs "jusqu'à nouvel ordre" face à la propagation du coronavirus. La C1 et la C3 masculines ont été interrompues au stade des huitièmes de finale, la C1 féminine au stade des quarts.

Le groupe de travail nommé par l'UEFA a pour objectif d'étudier les solutions possibles pour permettre "l'achèvement de la saison en cours" et il s'est réuni jeudi dernier, avec trois membres de l'UEFA, trois de l'association européenne des clubs (ECA), un de l'association européenne des Ligues (European Leagues), un représentant de la Liga espagnole et un autre de la Premier League anglaise.

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin n'a pas exclu que pour aller à leur terme, les compétitions européennes de clubs fassent cette saison l'objet d'un format novateur. La presse a évoqué la possibilité de rencontres éliminatoires uniques en remplacement des traditionnels matches aller-retour.