L'UCESA réitère le rôle des CES africains dans la promotion de solutions durables et inclusives

L'Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA) a réitéré, au Curaçao, le rôle des Conseils économiques et sociaux (CES) africains dans la promotion de solutions durables et inclusives.



Une délégation de l'UCESA, mandatée par le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et de l’UCESA, Abdelkader Amara, a pris part aux travaux du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), tenus à Curaçao les 30 et 31 octobre, indique un communiqué du CESE.



Cette Assemblée générale a été marquée par l’élection à la présidence de l’AICESIS du Conseil économique et social de Grèce qui succèdera au mandat du CES de Curaçao.

Cité dans le communiqué, le Secrétaire général du CESE et de l’UCESA, Younès Benakki a rendu hommage au travail exemplaire mené sous la présidence du Conseil de Curaçao, rapporte la MAP.



S'exprimant au nom du président de l'UCESA, M. Benakki a également adressé ses félicitations au CES de Grèce pour son élection à la présidence de l’AICESIS, en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions.



Il a, par ailleurs, souligné la qualité de la coopération entre les deux faîtières, insistant sur le rôle catalyseur que peut jouer l’AICESIS auprès des autres instances internationales sur des sujets d’intérêt majeur tels que la transition juste, l’intelligence artificielle et le suivi des Objectifs de développement durable (ODD).



Cette rencontre a permis de mettre en avant le rôle déterminant du CESE du Royaume dans la coordination des positions africaines au sein de l’AICESIS. A cette occasion, l’Assemblée générale a salué la contribution majeure du CESE dans la promotion de solutions durables, inclusives, fondées sur la science et sur les données probantes ("science and evidence based") pour l’Agenda 2030 et ses ODD, afin de ne laisser personne pour compte.



Ce travail collectif, présenté au Forum politique de haut niveau (FPHN) du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), a permis de mettre en lumière les défis communs liés à la réalisation des ODD et de formuler des propositions pertinentes, ancrées dans les réalités nationales et régionales.



En marge de cette réunion, le CESE du Maroc et le Conseil économique et social de Curaçao, membre du Réseau des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Amérique Latine et des Caraïbes (CESISALC) sont convenus de renforcer leur coopération institutionnelle à travers la conclusion d’un Mémorandum d’entente visant à favoriser l’échange d’expertises et à développer des initiatives conjointes dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.



Par ailleurs, la délégation marocaine a pris part, le 30 octobre, à un atelier thématique consacré aux enjeux et opportunités de l’intelligence artificielle et au dialogue social, conclut le communiqué.