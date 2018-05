L'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme commémore le 16 mai

L'Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme commémore dans la douleur et le recueillement le 15ème anniversaire des évènements tragiques du 16 mai. A cette occasion, l’Observatoire a constaté que l’approche culturelle demeure l’introduction qualitative qui permet de mieux cerner le phénomène du terrorisme et de lutter efficacement contre cette déviance idéologique. Quinze ans après les attentats du 16 mai, il appelle une fois de plus, responsables et société civile à déployer davantage d’efforts pour la lutte contre toutes les formes de terrorisme.

L'Observatoire intensifie, par ailleurs, ses efforts en cette saison pour promouvoir la tolérance dans la société marocaine «puisqu’elle constitue un principe et une valeur nécessaires à la paix et au progrès économique, social et culturel», lit-on dans un communiqué dudit Observatoire. «La tolérance renforce également le respect et l'acceptation de la diversité culturelle, linguistique et religieuse et de toutes formes d’expressions pacifiques. Les programmes de l'Observatoire se concentrent d’ailleurs sur la promotion de la tolérance à travers plusieurs activités culturelles et de communication ouvertes sur la liberté de pensée et d'expression», précise-t-on.

L'Observatoire appelle également l'Etat et ses institutions à «assurer la justice et l'égalité et à adopter une législation appuyant la tolérance dans les lois et procédures judiciaires et administratives». «L’exclusion des personnes en situation de vulnérabilité et leur rejet de la participation économique, sociale et politique mènent à la frustration, à l'agression et à l'intolérance», ajoute ledit communiqué.