L'ONU veut renforcer la contribution du sport au développement et à la paix

L’Assemblée générale des Nations unies vient d’adopter par consensus un projet de résolution qui met en avant la contribution du sport à la promotion du développement durable et la paix dans le monde.



Présenté par le Qatar et Monaco, ce texte souligne l’importance du sport, non seulement comme vecteur de développement physique et mental, mais aussi comme moteur du développement durable à l’échelle mondiale.



Selon les initiateurs de la résolution, le sport incarne des valeurs universelles telles que le respect, la solidarité et l’égalité, avec un potentiel transformateur pour promouvoir le développement durable et construire la paix.



Il favorise également le développement social et offre des “retours sur investissement” notamment dans le domaine de l’éducation, conformément à l’objectif N°4 de développement durable (ODD), a souligné le représentant de Monaco qui a été désignée capitale mondiale du Sport en 2025.



Intitulée “Le sport, facteur de développement durable”, la résolution encourage toutes les parties concernées à promouvoir et à favoriser l’exploitation du sport au service du développement durable. Il s’agit également de renforcer l’éducation, en particulier l’éducation physique, des enfants et des jeunes, y compris les personnes handicapées et les personnes vivant avec des maladies rares.



Le texte recommande aussi d’inclure le sport l’éducation et l’activité physique de qualité dans les stratégies nationales de développement durable et d’exploiter efficacement toutes les possibilités offertes par le sport et ses valeurs aux fins notamment de la mise en œuvre du Programme 2030, de la réalisation des objectifs de développement durable et de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques.