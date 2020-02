L’ONU seul cadre pour le règlement de la question du Sahara

«L’ONU reste le seul cadre pour trouver une solution à la question du Sahara marocain ». Telle est la position que le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a réitérée dimanche dans une déclaration à la presse à l’issue de la séance d’ouverture du 33ème sommet de l’Union africaine (UA).

Cette position a été également défendue par le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, qui a souligné, lors de la séance d’ouverture de ce sommet, que la Troïka de l’UA apportera un soutien efficace au processus mené par les Nations unies, qui est le cadre volontairement choisi par les parties pour une solution politique durable.

Selon Moussaoui Ajlaoui, chercheur à AMES-Center, cette position du président de la Commission de l’UA n’est pas nouvelle, puisqu’elle traduit la décision du sommet tenu en juillet 2018 à Nouakchott selon laquelle la question du Sahara est traitée au niveau des Nations unies et que l’UA doit apporter son appui et son soutien au processus onusien via sa Troïka composée des présidents sortant, en exercice et entrant de l’UA, ainsi que le président de la Commission de l’UA. Cette décision constitue un camouflet pour l’Algérie et ses sbires du Polisario qui voulaient instrumentaliser les instances de l’UA contre le Maroc et son intégrité territoriale.

« Ce qui est nouveau lors de ce sommet, c’est le retour en force de l’Afrique du Sud qui préside actuellement l’UA », a, par ailleurs, souligné Moussaoui Ajlaoui dans une déclaration à Libé.

D’après ce chercheur, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait allusion dans discours à la question du Sahara marocain, en réaffirmant « le soutien de son pays au peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination ».

Cette position est aporétique et contradictoire, selon notre interlocuteur qui s’interroge : « Comment l’Afrique du Sud qui appelle à l’autodétermination accepte, en même temps, la présence au sein de l’UA d’une entité qui n’a pas encore les attributs de l’Etat ? C’est une position injustifiée aussi bien moralement que politiquement», a affirmé Moussaoui Ajlaoui, en soulignant que ce pays veut instrumentaliser l’UA à des fins politiques. « Cyril Ramaphosa veut que son pays s’impose comme leader du contient africain, d’une part, et renforcer sa position dans la vie politique sud-africaine, d’autre part », a-t-il ajouté.

Concernant l’Algérie, il a souligné que le président Abdelmadjid Tebboune a appelé dans son discours à la création d’une Agence algérienne de coopération internationale à vocation africaine.

En plus de renforcer la position algérienne en Afrique, cette agence a également pour objectif d’infléchir les positions des pays africains et de les aligner sur les positions anti-marocaines des caciques du régime algérien, soutient le chercheur marocain.

Il convient de rappeler que le 33ème sommet a été consacré à des questions de sécurité, d’où le thème choisi par l’organisation panafricaine, à savoir: Faire taire les armes en Afrique. L’on sait à ce propos que le continent africain souffre de plusieurs crises notamment en Libye, au Sahel et en Centrafrique.