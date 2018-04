L’ONU préconise une solution politique au Sahara

Les parties au Sahara doivent «reprendre des négociations (...) de bonne foi» afin de parvenir à une «solution politique mutuellement acceptable», indique un projet de résolution américain obtenu lundi par l'AFP.

Ce texte, objet de discussions lundi après-midi à l'ONU, vise à renouveler pour un an le mandat de la MINURSO qui arrive à échéance fin avril. Il devrait être soumis ce mercredi au vote du Conseil de sécurité, mais un report en fin de semaine n'est pas exclu.

Le nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara, l'ex-président allemand Horst Koehler, a promis au Conseil de sécurité un nouveau round de négociations en 2018, après des années d'interruption des discussions.

Dans cette perspective, «l'engagement des parties» est «important» pour «faire avancer le processus politique», souligne le projet de résolution rédigé par les Etats-Unis, qui parle de «nouvel esprit» et de «nouvelle dynamique».

Visant implicitement l'Algérie, le texte demande aussi «aux Etats voisins d'accentuer leur implication dans les négociations et de remplir leur rôle essentiel et spécial en soutien du processus politique».

Concernant des tensions récentes entre le Maroc et le Polisario, le projet de texte américain réclame au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de «s'entretenir avec les parties pour mieux comprendre ces problèmes».

La résolution en discussion demande aussi aux parties «de s'abstenir de toute action pouvant déstabiliser la situation ou menacer le processus de l'ONU».