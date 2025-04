L'ONMT organise un workshop panafricain sur le tourisme pour renforcer l’attractivité du Maroc et de l’Afrique

Un workshop panafricain dédié au tourisme s’est tenu récemment à Casablanca, à l’initiative de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) dans l’objectif de renforcer la position du Maroc et du continent africain sur l’échiquier mondial du tourisme.



Ce workshop, qui a réuni des représentants du tourisme, des experts du secteur, ainsi que des opérateurs hôteliers et aériens, s’inscrit dans une dynamique de promotion de l’Afrique en tant que destination touristique attractive, tout en mettant en avant le rôle central du Maroc comme hub stratégique et moteur de cette transformation.



Dans ce sens, l’ONMT œuvre activement pour renforcer la connectivité aérienne, attirer davantage de visiteurs internationaux et améliorer l’expérience touristique. Cette stratégie s’appuie sur plusieurs piliers, dont l’accessibilité du pays, la diversité de son offre touristique et l’implantation croissante de marques hôtelières internationales, rapporte la MAP.



Ce rendez-vous s’inscrit également dans le cadre des efforts déployés par l’ONMT pour renforcer la compétitivité du tourisme marocain et africain, en mettant l’accent sur la connectivité aérienne, la diversification de l’offre touristique et l’amélioration de l’expérience des visiteurs.



Il a permis d’échanger autour des bonnes pratiques et des opportunités de collaboration pour dynamiser le secteur touristique sur le continent.



Encadré par des spécialistes nationaux et internationaux, ce workshop a abordé plusieurs thématiques stratégiques, notamment le développement des infrastructures, l’innovation digitale au service du tourisme, ainsi que la promotion d’un tourisme durable et responsable en Afrique.



À travers ce workshop, l’ONMT vise à renforcer les connexions aériennes intra-africaines, développer des stratégies marketing communes et encourager les synergies entre les différents acteurs du secteur afin de promouvoir l’Afrique comme une destination touristique unifiée et compétitive sur la scène internationale.



Cette rencontre a été marquée par un ensemble de recommandations visant à renforcer la coopération entre les pays africains, à améliorer la visibilité du continent en tant que destination touristique et à promouvoir des pratiques durables et responsables dans le secteur.



Avec une contribution de 7,3% au PIB national et des recettes touristiques atteignant 11,25 milliards de dollars, le Maroc représente un modèle de développement pour le tourisme en Afrique. Le pays se distingue par son positionnement géographique stratégique, une connectivité aérienne en expansion et une offre touristique diversifiée, allant du tourisme culturel au tourisme balnéaire.