L'ONMT met un accent particulier sur le tourisme intérieur

L' Office national marocain du tourisme (ONMT) compte mettre un accent particulier sur le tourisme interne, pour booster la clientèle nationale. "L'Office compte mettre un accent particulier sur le tourisme interne, pour booster la clientèle nationale, notamment à travers la campagne nationale qui sera lancée prochainement", indique un communiqué de l'ONMT, dont une tournée régionale a fait escale récemment à Fès.



Professionnels et ONMT sont bien enclins aujourd'hui à travailler ensemble pour mettre en place, rapidement, tous les moyens nécessaires afin de préparer la relance, souligne l'Office, notant que la stratégie de relance "devra être particulièrement offensive et les leviers devront être activés rapidement". "Nous sommes bien conscients que les professionnels du tourisme de la région de Fès-Meknès traversent une crise particulièrement difficile et que tous les intervenants du secteur doivent aujourd'hui unir leurs efforts pour mettre en place les jalons de la reprise", a indiqué le directeur général de l'ONMT, Adel El Fakir, cité dans le communiqué, rendu public au terme d'une rencontre régionale ayant réuni, à Fès, les responsables de l'Office et les professionnels du tourisme de la région, rapporte la MAP. "Notre stratégie s'articulera autour de l'aérien, de la mise en place d'une marque forte de Fès-Meknès et de l'arrière-pays auprès des marchés internationaux et d'une approche plus ciblée pour le marché national", a ajouté M. El Fakir.



Pour sa part, le président du Conseil régional du tourisme de FèsMeknès, Aziz Lebbar, a souligné : "Nous sommes aujourd'hui mobilisés pour préparer la relance. Nous comptons sur l’ONMT pour nous accompagner afin de mettre en place les actions nécessaires en matière d’aérien et de positionnement sur l’échiquier national et international, afin que les professionnels de la région puissent reprendre leurs activités et récupérer les parts de marché perdues".



Concrètement, l'ONMT effectue un travail de fond auprès des compagnies aériennes internationales, notamment low-cost afin que la destination puisse reprendre les liaisons directes avec les principaux marchés émetteurs, plus particulièrement la France, l’Allemagne et l’Espagne, relève le communiqué.



L'Office travaille actuellement sur la mise en place de vols au départ de la province française à destination de Fès, en partenariat avec les compagnies marocaines et françaises, ainsi que sur une capitalisation sur les vols existants, à travers les compagnies marocaines au départ de Casablanca et une reprogrammation de vols à destination de Fès au départ de Madrid et Barcelone.



En parallèle, le plan d'action marketing de l'ONMT compte s’appuyer sur une marque "culture et patrimoine" forte de Fès-Meknès, et un positionnement "nature et découverte" pour l'arrière-pays (Ifrane, Boulemane, Séfrou, Taza…). De même, une approche offensive est également opérée auprès des principaux tour-opérateurs et agences de voyages, ajoute la même source.