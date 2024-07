L’ONMT inaugure avec Ryanair sa 4è base marocaine à Tanger

Ryanair, la compagnie aérienne low-cost, a officiellement ouvert, mardi, sa nouvelle base à Tanger, en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT).



Cet événement a été célébré lors d'une cérémonie, présidée par la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, en présence de représentants des autorités régionales et locales et des professionnels du tourisme.



Il s'agit de la quatrième base de Ryanair au Maroc, avec deux avions basés et 25 itinéraires, dont 13 nouveaux reliant Tanger à 8 nouvelles villes européennes et 5 nouvelles destinations marocaines pour l'été 2024.



Au-delà de l’amélioration de la connectivité, cet investissement majeur de 200 millions de dollars aura un impact significatif sur l’emploi local, avec la création de 600 emplois, dont 60 hautement qualifiés, tels que les pilotes et les équipages de cabine. S'exprimant à cette occasion, la ministre a souligné que cette nouvelle base de Ryanair à Tanger, la quatrième après Fès, Marrakech et Agadir, illustre parfaitement la dynamique exceptionnelle que connait le secteur touristique au Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et ce notamment dans le cadre du déploiement de la feuille de route du tourisme, qui accorde une place prioritaire à l’aérien, ajoutant: "grâce à cette connectivité renforcée, Tanger est idéalement positionnée pour devenir une destination touristique de premier plan".



Mme Ammor a affirmé que "cet investissement significatif de Ryanair témoigne non seulement de l'attractivité croissante du Maroc, mais aussi de la confiance que nos partenaires accordent à notre pays", relevant que "ce type de partenariats solides ouvrent la voie à la réalisation de notre ambition: faire du Maroc l’une des plus grandes destinations touristiques".



"Nous sommes ravis de lancer officiellement notre nouvelle base à Tanger, qui représente un investissement de 200 millions de dollars et notre quatrième base marocaine", a indiqué, de son côté, le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, ajoutant: "cette base fait partie de notre programme record S24 (avril à septembre), qui verra Ryanair opérer plus de 170 routes à travers le Royaume, stimulant le tourisme et la connectivité".



Il est à noter que Ryanair prévoit un programme record cet été 2024, à travers 12 aéroports marocains, transportant plus de 5 millions de passagers (+31% de croissance) à destination, en provenance et maintenant à l'intérieur du Royaume.



L'investissement de Ryanair au Maroc dans les avions dépasse 1,4 milliard de dollars US, soutenant plus de 5.000 emplois directs et indirects et participant ainsi à la croissance économique de 12 villes, notamment Rabat, Marrakech, Fès, Agadir, Tétouan, Essaouira, et Nador.



L’aéroport de Tanger est lié à 37 destinations internationales, desservant l’aéroport via 187 fréquences hebdomadaires, dont 20 destinations sont desservies par la compagnie Ryanair, via 70 fréquences. Il est également connecté à 8 destinations nationales via 24 fréquences hebdomadaires, dont 5 destinations desservies par Ryanair via 12 fréquences hebdomadaires.