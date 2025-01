L'ONMT entame une tournée régionale pour fédérer et inspirer les acteurs clés du tourisme

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a entamé avec l’appui de la Confédération nationale du tourisme, une tournée dans les régions du Royaume afin de rencontrer ceux locaux, les responsables des CRT et les acteurs clés du secteur.



Cette initiative de l’ONMT vise à consolider les relations avec les professionnels, échanger autour des opportunités et des défis du secteur et aligner les efforts pour promouvoir la destination Maroc à l’échelle nationale et internationale, indique l'Office dans un communiqué.



Durant cette tournée, l’ONMT présentera ses orientations stratégiques et les actions à venir pour chaque région pour accompagner les opérateurs dans leur développement. Ce dialogue direct permettra également de recueillir les besoins et les propositions des professionnels afin d’adapter au mieux les initiatives aux réalités locales.



Cette démarche proactive témoigne de l’engagement de l’Office à travailler main dans la main avec les acteurs régionaux pour stimuler une croissance durable et inclusive du tourisme au Maroc, rapporte la MAP.



Cette tournée a démarré vendredi 10 janvier 2025 avec comme première région, Marrakech, destination stratégique pour le tourisme, et se poursuivra dans la foulée dans toutes les régions du pays, l’une après l’autre.



Il sera notamment question, lors de ces rencontres, du plan stratégique du secteur, des dispositifs marketing et commerciaux sur les marchés prioritaires pour assurer une croissance optimale et durable pour les douze régions, chacune selon les spécificités et les potentialités qu’elle offre.



Au programme, des rencontres avec les professionnels du secteur, notamment les hôteliers, agences de voyages, transporteurs, restaurateurs et représentants des conseils régionaux du tourisme (CRT).



Ces échanges permettront de dresser un état des lieux des besoins locaux, d’identifier les opportunités et les défis spécifiques à chaque région, et de recueillir des propositions concrètes pour stimuler la croissance touristique.



Cette tournée illustre la volonté de l’ONMT de positionner les régions comme des piliers majeurs de l’offre touristique marocaine. En favorisant une approche collaborative et en plaçant les professionnels locaux au cœur de sa stratégie, l’ONMT vise à générer une croissance équilibrée et durable, tout en adaptant les actions marketing et promotionnelles aux besoins spécifiques des territoires.



Cette tournée régionale est également une occasion de motiver et fédérer les acteurs locaux autour d’une vision commune. L’Office réaffirme ainsi son rôle de catalyseur du développement touristique au Maroc, dans un contexte marqué par une forte reprise et un intérêt croissant pour les destinations marocaines à l’échelle mondiale.



Avec cette initiative, l’ONMT renforce son engagement à accompagner les professionnels et à maximiser l’impact économique et social du tourisme sur l’ensemble des régions du Royaume.