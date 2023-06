L’ONMT cible le marché américain du tourisme de luxe

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) braque ses projecteurs sur le marché touristique américain. L’Office vient, en effet, de signer des accords de partenariat avec deux grands groupes américains spécialisés dans le tourisme de luxe, à savoir Signature Travel Network et Virtuoso, qui totalisent plus de 32.000 agents de voyage.



Grâce à ces partenariats, la destination Maroc fait désormais partie de la liste exclusive des «Preferred destinations» de ces deux réseaux, en plus d’avoir accès à tous les salons nationaux et régionaux de leurs réseaux de distribution qui ne sont accessibles qu’aux adhérents.



Ces deux réseaux de distribution sont classés parmi les plus importants au niveau du marché américain et mondial. Virtuoso est, en effet, le premier réseau mondial d'agences de voyages spécialisé dans les voyages de luxe et les voyages thématiques. Il pèse jusqu’à 32 milliards de dollars de chiffre d’affaires et est accessible uniquement sur invitation et comprend plus de 1.200 agences de voyages et plus de 21.000 conseillers en voyages dans 54 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, des Antilles, d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Afrique et du Moyen-Orient.



Signature Travel Network représente, quant à lui, les professionnels du voyage dans 470 points de vente aux Etats-Unis, au Canada et 176 sites membres internationaux au Mexique, dans les Caraïbes, au Brésil, en Grèce, en Colombie, en Inde, en Irlande, en Norvège, en Pologne, au Royaume-Uni, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Collectivement, les membres de ce réseau génèrent plus de 11 milliards de dollars en ventes annuelles de voyages.



Le partenariat entre l’ONMT et les deux réseaux de distribution prévoit la participation à des salons, des parutions périodiques dans les magazines des deux réseaux, du brand content sur divers canaux, en particulier le digital, en plus d’actions de réseautage et de promotion.



A travers cette alliance stratégique, l’ONMT poursuit le déploiement de son plan d’action «Light in action», en s’attaquant au marché américain du tourisme de luxe afin de booster la demande et d’augmenter les flux touristiques de la région vers le Maroc.