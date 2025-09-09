L’ONDE lance une campagne digitale sur l’anxiété scolaire

L’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE) a lancé vendredi une campagne digitale nationale sur l’anxiété scolaire, avec pour finalité de sensibiliser élèves, parents et enseignants à l’importance de détecter, comprendre et accompagner les enfants affectés par l’anxiété scolaire.



Cette initiative s’inscrit dans la dynamique nationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place les droits des enfants au cœur des priorités du Maroc, relève l’ONDE dans un communiqué.



Elle traduit également l’engagement constant de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’ONDE, qui œuvre depuis près de 30 ans pour promouvoir la protection et l’épanouissement des enfants, ajoute le communiqué.



"Cette initiative vient à point nommé, au moment où plus de 8,27 millions d’élèves ont rejoint les bancs de l’école, parfois avec beaucoup d’inquiétude et d’appréhension", souligne l'ONDE.



La campagne, déployée dans un premier temps sur les réseaux sociaux et plateformes digitales, comprend une série de supports dont une capsule vidéo pédagogique, disponible à partir du lien "https://onde.ma/campagne-anxiete-scolaire", et expliquant les causes, les symptômes et les effets de l’anxiété scolaire.



La capsule met aussi en avant une panoplie de conseils pratiques permettant aux élèves, aux parents et aux enseignants d’aider les enfants à surmonter leur anxiété. Elle comprend également des témoignages dans lesquels des jeunes rendent visibles leurs vécus et appellent les parents et le milieu scolaire à mieux identifier l’anxiété scolaire et à y répondre rapidement.



Cette initiative reflète l’engagement de l’ONDE à placer le bien-être de chaque enfant au cœur de ses priorités. Elle s’inscrit d’ailleurs dans la continuité des actions engagées par l’ONDE en vue de promouvoir la santé mentale des enfants, garantir leur bien-être à l’école et défendre leur droit à un environnement éducatif sûr, inclusif et épanouissant.