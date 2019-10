L'ONDA partage à Accra son expérience en matière de transformation numérique des aéroports

Le directeur général de l'Office national des aéroports (ONDA), Zouhair Mohamed El Aoufir, a présenté, mardi à Accra, l’expérience du Maroc en matière de transformation numérique dans les aéroports du Royaume.

"L’ONDA travaille sur un outil qui consiste à traiter l’ensemble des données disponibles pour avoir une visibilité sur l’évolution du trafic passagers afin d’assurer une meilleure optimisation des ressources", a fait savoir M. El Aoufir, lors d’un panel sur les défis du développement du trafic et du manque de capacité, en marge de la 28ème Assemblée générale annuelle de la section Afrique du Conseil international des aéroports (ACI).

Cet outil permet d’apporter une réponse pertinente pour assurer une meilleure adéquation entre les flux et les ressources nécessaires, a précisé M. El Aoufir.

Il a également mis l’accent sur l’outil "Smart Security" qui vise à assurer la sécurité et la sûreté au niveau des aéroports du Royaume, à travers des équipements à la pointe de la technologie, notamment au niveau du scan des bagages et de détection d’explosifs liquides, rapporte la MAP.

A cette occasion, M. El Aoufir a réitéré la volonté de l’ONDA de partager son expérience et son expertise dans ce domaine avec les aéroports africains, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Il a relevé, en ce sens, l’importance de mettre en place des outils et des formations au profit des jeunes africains pour assurer une meilleure adéquation entre les technologies et les besoins de l'industrie aéronautique.

La réunion d'Accra constitue une occasion de traiter plusieurs thématiques relatives notamment aux défis du développement du trafic aérien, aux innovations en matière de sécurité et de facilitation dans les aéroports et aux défis de la transformation numérique dans les aéroports du

continent.

Cette conférence connaît la participation de plus de 300 délégués de haut niveau, dont des experts de l'aviation internationale, des dirigeants d’aéroports et des responsables des secteurs public et privé, indique un communiqué de l’ACI Afrique.

Placé sous le thème "Les aéroports intelligents du futur", ce conclave focalise son attention sur les nouvelles technologies en tant que solution des futurs problèmes des aéroports.