Le CAM, l'ONICL et Portnet s'associent pour dématérialiser la gestion des cautions bancaires

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a signé, jeudi à Meknès, une convention avec l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) et Portnet S.A, guichet unique national des procédures du commerce extérieur, pour mettre en œuvre un parcours de gestion dématérialisée des cautions bancaires dans le cadre des importations de céréales et de légumineuses.



Cette convention a été paraphée, à l'occasion du 17ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), par le directeur général adjoint (DGA) au CAM, Nabil Salmi, le directeur de l'ONICL, Bilal Hajouji et le directeur général de Portnet S.A, Youssef Ahouzi, en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, et du président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc (CAM), Mohamed Fikrat.



En vertu de ladite convention, la gestion des cautions bancaires précitées, composante majeure du processus de dématérialisation des opérations d'importation et d'exportation des céréales et des légumineuses, est ainsi complétée par "la digitalisation de la gestion de la caution bancaire".



Grâce à l'échange sécurisé et informatisé des données, cette initiative permettra une réduction des délais de traitement, une optimisation des coûts opérationnels, ainsi qu'une diminution des risques d'erreurs humaines.



La mise en place de ce projet s'inscrit dans la stratégie de dématérialisation engagée conjointement par le CAM et l'ONICL, ainsi que dans la continuité des services offerts par Portnet S.A. L'objectif est de permettre une gestion dématérialisée et sécurisée des cautions bancaires, simplifiant ainsi les démarches internationales pour les opérateurs.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connaît la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, se poursuit jusqu'au 27 courant sous le thème "Agriculture et monde rural : l'eau au cœur du développement durable".

Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.