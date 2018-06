L’OMDH appelle à la création d’une commission d’enquête sur les abus commis contre des Marocaines à Huelva

L’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH) plaide pour la création d’une commission d’enquête sur les prétendus abus dont des saisonnières marocaines ont fait l’objet dans les exploitations agricoles au Sud de l’Espagne.

Cette requête a été formulée lors de la première réunion du bureau exécutif de cette ONG après le Xème congrès tenu récemment.

L’OMDH exhorte les autorités marocaines à la révision des cahiers des charges concernant ce genre d’emplois.

A noter que les champs de Huelva ont accueilli, cette année, 17.000 saisonnières pour la collecte des fruits. Un chiffre qui est le double de celui de l'année précédente. Des femmes vulnérables, généralement sans mari, et ayant des enfants à charge et dont l’affaire des abus sexuels et des viols commis sur elles par les superviseurs de la cueillette des fraises en Espagne a été mise au grand jour pour la première fois en avril dernier par la version allemande du site Buzzefeed News.

L’OMDH a, par ailleurs, appelé à la mise en œuvre de lois concernant les instances de bonne gouvernance dont le CNDH, le Conseil de la concurrence, l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination, le Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative et l’Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption. Elle a également appelé à l’adoption de projets de loi relatifs à la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et au Conseil national des langues et de la culture marocaine, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’adopter une loi concernant le droit d’asile et une autre sur l’immigration d’autant que le Maroc accueillera en décembre prochain la Conférence internationale sur la migration (CIM 2018).

Concernant le dialogue social, l’OMDH a exhorté le gouvernement et toutes les parties concernées à s’engager dans un dialogue constructif et fructueux pour la mise en œuvre effective des droits économiques et sociaux qui connaissent une régression impactant négativement la vie des citoyens.

Concernant le dossier des mines de Jérada, l’OMDH a appelé les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités et à prendre les mesures nécessaires pour fermer, une fois pour toutes, ces mines afin d’épargner des vies humaines.

L’OMDH a, par ailleurs, dénoncé toutes les formes de violence comme celle qui a causé récemment la mort d’un étudiant à l’Université Ibn Zohr à Agadir, tout en appelant à ce que l’université soit un espace de dialogue et de tolérance.

Elle a également dénoncé l’agression dont ont fait l’objet une citoyenne et un citoyen aux alentours de la ville de Safi.

Dans ce sens, l’OMDH a mis en garde contre ce genre de dérapages et a exhorté les autorités concernées à assumer leurs responsabilités et à ne pas passer sous silence ce genre d’agressions.

La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale a été également débattue par l’instance exécutive de l’OMDH. Laquelle a demandé à l’Exécutif de procéder à une réforme profonde de ces deux textes de lois en associant toutes les parties concernées par ce dossier. Le bureau exécutif a rappelé son attachement aux propositions et aux recommandations contenues dans son mémorandum adressé à ce propos au gouvernement lorsque la mouture initiale de ce projet de Code pénal avait été soumise à débat.