L’OMDH-Oued Zem ouvre le débat sur l’effectivité du droit à l’eau dans la région de Béni Mellal–Khénifra

A l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’Homme, le bureau local de l’OMDH a organisé, vendredi 12 décembre 2025, à la Maison des jeunes 20 Août à Oued Zem, une conférence-débat intitulée «L’effectivité des droits sociaux et environnementaux : la crise de l’eau à Oued Zem comme modèle ».



Cette rencontre a connu la participation de Hicham Radi, directeur exécutif de la Commission régionale des droits de l’Homme de la région de Béni Mellal–Khénifra, ainsi que de plusieurs chercheurs et spécialistes du domaine.



Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de réflexion collective autour de la question de l’eau en tant que droit fondamental, à la lumière des défis croissants liés à la rareté des ressources hydriques et à l’augmentation des besoins de développement. Les différentes interventions ont mis en évidence l’effectivité du droit à l’eau dans la région de Béni Mellal–Khénifra, en interrogeant les politiques de gestion de la pénurie et leur capacité à répondre aux exigences sociales, économiques et environnementales.



Les participants ont également abordé la géographie hydrique de la ville d’Oued Zem, en soulignant les causes structurelles et conjoncturelles des coupures répétées d’eau, ainsi que leurs répercussions sur la vie quotidienne des habitants. Un autre axe important a porté sur l’impact de la rareté de l’eau sur les populations vulnérables, en particulier les femmes, qui demeurent parmi les catégories les plus touchées par cette situation.



Par ailleurs, une lecture critique du cadre juridique et institutionnel régissant le secteur de l’eau a permis de mettre en lumière les avancées existantes, mais aussi les limites en matière de mise en œuvre effective des textes et des politiques publiques, notamment au niveau local.



Cette conférence, qui a duré près de deux heures et demie, a rassemblé un public composé d’acteurs associatifs, d’étudiants et de chercheurs. Elle a été marquée par un débat riche et constructif, débouchant sur plusieurs propositions pratiques. Un rapport de synthèse sera élaboré afin de capitaliser ces recommandations et de contribuer à une meilleure effectivité du droit à l’eau et des droits environnementaux dans la ville d’Oued Zem et sa région.



H.T