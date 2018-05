L’OM en ballotage favorable pour jouer la finale de Lyon

Arsène Wenger en sera au Estadio Metropolitano à Madrid, à son 250ème match européen sur un banc et malgré une retraite annoncée, le bonhomme n’a pas l’intention d’achever une carrière exceptionnelle à ce chiffre rond. Pour cela il devra compter sur la hargne de ses hommes accrochés à l’Emirat Stadium par Antoine Griezmann & Co. Mais le défi ne sera pas facile à relever face aux Colchoneros (sans Vrsaljko et Simeone expulsés) qui n’ont jamais pris de but en Europa League dans leur stade et ont par contre toujours marqué.

S’ajoute à cela le fait qu’Arsenal n'a pas gagné en Espagne, six sorties durant, force est de constater que cela tiendrait de l’exploit. Cependant quelques espoirs demeurent car même si en face ce sera un bloc difficile à manipuler, on veut bien croire en la générosité du club londonien jamais autant motivé qu’en cette saison d’adieux d’une icône à laquelle on voudrait offrir une sortie honorable.

Dans l’autre demi-finale, qui opposera Salzbourg à Marseille au Stadion Salzburg, l’équipe autrichienne (menée 2-0), forte d’une invincibilité à domicile, tentera une ‘’remontada’’ face à un OM jamais autant déterminé de caresser le rêve de soulever la timbale qu’en cette saison d’autant plus que la finale se jouera en France. Mais pour arriver à ses fins, il va falloir résister à ces inattendus Autrichiens habitués à des victoires à la maison par plus de trois buts d'écart cette saison. Les Marseillais devront fort se méfier, eux qui n’ont réussi chez les autres qu’une seule victoire pour 3 nuls et 4 défaites. En phase de groupes, Salzbourg s’était imposé aux Phocéens par 1-0. Ça promet !



Programme



Atlético Madrid-Arsenal FC Estadio Metropolitano 19h05 Madrid aller (1-1)

Salzbourg-OM Stadion Salzburg 19h05 Salzbourg aller (0-2)