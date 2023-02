L'OFI organise une série de conférences

L’Organisation des femmes ittihadies (OFI) prévoit l’organisation de plusieurs activités au cours de la semaine. Elle organise jeudi 15 et vendredi 16 février deux conférences sur «la réforme globale du Code de la famille» respectivement à la salle des conférences de la bibliothèque de l’arrondissement Hay El Hassani à Casablanca et au siège du barreau à Kénitra.



Le vendredi 17 du mois courant, l’OFI organise deux conférences. La première au Centre culturel Benaboud à Larache sur «les mécanismes de la protection des femmes et des filles de la violence numérique» et au café La Casa à Mirleft sur «la réforme de la Moudawana». Une autre conférence sera organisée par l’OFI à Agadir sur «l’autonomisation politique des femmes et l’élaboration de la décision publique».



Il y a lieu de rappeler que l’OFI a organisé samedi 11 février deux conférences sur la réforme du Code de la famille, l’une à la Faculté de droit à Fès et l’autre au siège de l’USFP à Bejaâd.