L’OCK stoppe l’élan de la RCAZ

L’Olympique club de Khouribga, formation mal lotie qui patauge dans les méandres de la zone dangereuse, a croisé le fer avec la Renaissance de Zemamra pour le compte de la 13ème journée du championnat national, au Complexe OCP devant des gradins presque vides, le mauvais temps et le froid hivernal obligent. Les Phosphatiers ont stoppé l’élan des Zemamras en les battant par un but à zéro.

Dès le coup d’envoi, les locaux exerçaient une pression haute sur les visiteurs qui n’arrivaient pas à développer leur jeu, se cantonnaient en défense et se contentaient de contre-attaques rapides orchestrées par le remuant El Moubaraki.

En effet, ce dernier s’infiltra dans la surface de réparation, tira au but d’un angle fermé, battit le gardien, mais Lagrou était au bon endroit et sauva l’OCK d’un véritable but (11’). Le schéma défensif de la Renaissance de Zemamra, tout en s'appuyant sur des contre-attaques dangereuses, obligea les Khouribguis à reculer. Cependant, les Phosphatiers réussirent à riposter suite à un boulet de canon de Hajhouj auquel le gardien Lahouasli répondit par une parade réflexe en concédant le corner (24’).

Après cela, le match tomba dans la monotonie et la médiocrité et le ballon se jouait surtout au milieu du terrain.

Juste avant la fin de la première mi-temps, El Bahri faillit surprendre le gardien Ferni, par un tir de loin, que ce dernier détourna in extremis en coup de coin. Ainsi, la première période se termina par un match nul.

Déterminé à atteindre le but adverse, le coach El Ajlani procéda à un premier changement en faisant entrer le Sénégalais Adam Diom à la place d’El Oiardani.

L’alignement de Diom donna du tonus à l’attaque de l’Olympique qui manquait d’une fer de lance capable de concrétiser les occasions créées. En effet, le Sénégalais sema le doute dans le camp adverse. L’OCK exerçait un pressing constant sur les visiteurs et tira trois corners successifs. La 64’ vit la reprise de tête du défenseur Traoré passer à côté des filets de Lahouasli. Trois minutes après, Fakih, en position idéale, manqua l’immanquable.

A la 71’, Diom dribbla la défense et servit Fakih, celui-ci lança le capitaine Mouatani qui logea le cuir au fond des filets. Ce but libérateur donna des ailes aux coéquipiers de Hajhouj, qui cherchaient un deuxième but pour assurer la victoire. El Moubaraki s’échappa à son ange gardien Darrag et tira de loin, toutefois, sa frappe mal cadrée, alla mourir dans le décor (78’).

Les locaux portaient le danger dans le camp des visiteurs à plusieurs reprises. Ces derniers se défendaient tant bien que mal, tout en gardant l’espoir de revenir au score.

Ainsi, le match se solda par la victoire de l'Olympique Club de Khouribga. Grâce aux trois points engrangés, l’OCK porte son compteur à quatorze points et remonte à la douzième place du classement, tandis que la RCAZ occupe la neuvième place avec seize points dans l’escarcelle.