L’OCK n’a pas tardé à retrouver l’élite

L'Olympique Club de Khouribga est officiellement de retour à l’élite, après sa victoire sur la Jeunesse Sportive Salmie (JSS) par un but à zéro, au stade municipal de Berrechid, en match comptant pour la 29ème et avant-dernière journée du championnat.



Lors de ce match barrage, la pression était sur l’OCK, puisque la JSS avait déjà assuré sa place parmi les grands à deux journées de la fin du championnat.



La première période fut amplement disputée, l’équipe khouribguie exerçait un pressing constant sur la défense de la JSS qui se défendait tant bien que mal. Les hommes de Karkach se sont créé de nombreuses opportunités, mais par manque de concentration, les attaquants les ont loupées lamentablement. Ainsi, la première mi-temps s’est soldée sur un score vierge.



De retour des vestiaires, les Phosphatiers se portaient à l’attaque corps et âme et acculaient l’adversaire à la défense. Suite à une contre-attaque rapide, le remplaçant Mehdi Naghmi trompa la vigilance des défenseurs et parvint à marquer le seul but de la rencontre.

Ce résultat coïncide avec l'échec des poursuivants, à savoir le WAF et l’Olympique Dchira à réaliser des victoires. Le premier ayant été battu par l’Union Sportive de Touarga et le deuxième s’est contenté d’un match nul face au Racing de Casablanca.



Grâce à cette victoire, l’OCK occupe la première place aux côtés de la JSS avec cinq points d’avance sur l’Union sportive de Touarga.

Dans la lutte pour le maintien, l'identité du deuxième relégable sera connue lors de la dernière journée.

Dès le retour de l’équipe de l’OCK à la capitale du phosphate, ses supporters ont exprimé leur immense joie pour cet exploit.



Via les réseaux sociaux, les fans de l’Olympique ont interagi, soulignant qu'il s'agit d'une grande performance, mais qu'il faudrait travailler des maintenant pour préparer une équipe capable de concourir pour les titres.



Chouaib Sahnoun