L’OCK et le RBM ont disputé leurs derniers matchs chez l’élite

Le Moghreb de Tétouan a renforcé sa position au classement de la Botola Pro D1 de football, en battant samedi l'Olympique de Khouribga (2-1), enmatch comptant pourla 30è et dernière journée. Les locaux ont ouvert le score sur un beau tir d'Ayoub Lakhel à la 40è minute, avant queYoussef ElHouari n'enfonce le clou à la 48eminute pourle club de laColombe blanche. Ce match a connu la désignation de la première dame à officier un match du championnat national. L'arbitre Bouchra Karboubi n'a, d'ailleurs, pas hésité à brandirle carton rouge face à Hamza Hajji à la fin de la première période.



Réduits à dix, lesjoueurs du MATont concédé un but inscrit par Mohamed El Fakih (58è), qui a réduit le score pour le club de Khouribga qui jouait son dernier match en Botola Pro D1. Dansle deuxième duel du bas du classement, qui se tenait en même temps, le Raja de Béni Mellal et la Renaissance de Zemamra ont fait match nul (1-1),se partageant les points de la rencontre. Le vétéran Abdessalam Benjelloun a marqué pour les Mellalis (18è) qui quittent la première division, avant queBrahimElBahri, le joueur d’expérience deslocaux, n'égalise sur penalty à la 79è minute.



Quant au Youssoufia de Berrechid, il s'est imposé à domicile, samedi, face au Difaâ d'El Jadida (1-0). Les locaux sont parvenus à concrétiserleur domination au cours de la première période, en inscrivant un joli but par le biais de Soufiane Hariss à la 20e minute de jeu, après une belle combinaison avec Zakaria Fati. A l’issue de cette rencontre, le CAYB se hisse à la 9ème position avec un total de 36 unités, ex aequo avec le Hassania d'Agadir, aux dépens de son adversaire du jour, leDHJ, quirecule à la 10ème position (35 unités).



Dimanche, le Raja de Casablanca devaitreçevoirl'AS FARtandis que leWydad de Casablanca et la Renaissance de Berkane devaientse déplacer,respectivement, à Rabat et à Safi pour affronter le FUS de Rabat et l'Olympic de Safi. Par ailleurs, la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a décidé, en concertation avec la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), d'organiser la cérémonie de remise du trophée de champion de laBotola ProD1 lemercredi 14 octobre au stade du club sacré champion



La LNFP a faitsavoir que l'horaire du coup d'envoi de cette cérémonie, organisée en coordination avec la FRMF, sera communiqué ultérieurement.