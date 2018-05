L’OCK atomise le RAC et assure le maintien

Pour le compte de la 29ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, l’OCK a accueilli, au Complexe OCP, le RAC de Casablanca, lanterne rouge de l’exercice, dans un match de la dernière chance pour l’équipe locale. La confrontation a tenu toutes ses promesses et s’est soldée par la victoire des locaux par cinq réalisations à zéro.

Dès le coup d’envoi, les Phosphatiers passent à l’attaque et portent le danger dans le camp adverse. Ainsi, à la 6’, comme par enchantement, Moutaraji se trouve face à face avec le gardien Kawkab qui a commis une bévue. Toutefois, au lieu de loger la balle dans les filets, il l‘envoie sur le poteau. Les visiteurs ripostent, seize minutes plus tard, par un tir foudroyant d’El Wasti, qui passe légèrement au-dessus de la cage de Fakhr. Les deux équipes évoluent la plupart du temps au milieu du terrain. Bien que l’Olympique monopolise la balle, à l’approche de la surface de réparation, il la perd au profit de l’adversaire. Ce dernier se contente de quelques contre-attaques orchestrées par Hassi qui porte le danger dans le camp khouribgui.

A la 28’, Ouchen sert le capitaine Oggadi sur un plateau d’argent, ce dernier ne se fait pas prier et loge le cuir au fond des filets. Le défenseur-buteur vient d’inscrire là son huitième but de la saison. Ce but libère les Khouribguis qui imposent leur jeu, se créent de nombreuses opportunités, non concrétisées (32’ Jamaoui et 33’Ouchen).

A la 43’, Boumghaz manque l’immanquable devant le gardien Fakhr. Ainsi, l’arbitre renvoie les 22 protagonistes aux vestiaires sur le score d’un but à zéro.

En seconde période, à la 46’, Mouatani tire un boulet de canon des 35 mètres, ne laissant aucune chance à Kawkab qui ne fait que suivre la balle des yeux. Ce deuxième but donne des ailes aux protégés de Simondi. En effet, la défense des visiteurs, bien regroupée autour du keeper Kawkab, ne fait que renvoyer les balles en catastrophe devant les assauts répétés des Phosphatiers. Le coach Chahid procède à des changements qui n’apportent guère le résultat escompté. Les deux attaquants, Moutaraji et Ennaffati déstabilisent la défense adverse à maintes reprises. La 75’ voit la frappe bien appuyée d’Ennaffati passer juste à côté des buts. A la 80’, l’OCK bénéficie d’un corner bien botté par Ennaffati, à la reprise Sekkour saute plus haut que les défenseurs et triple la mise pour les siens.

Trois minutes plus tard, une autre balle trouve le heading foudroyant de Jamaoui qui la loge en pleine lucarne. Ce quatrième but fait sortir les visiteurs de leur réserve, se portant à l’attaque en vue de réduire le score. Ainsi, ils se créent de nombreuses occasions, néanmoins elles ont été loupées faute de concentration. A trois minutes de la fin, les hommes de Simondi inscrivent un cinquième but par le biais de Sekkour, consécutif à un coup de coin bien botté par Ennaffati.

Grâce à cette nouvelle victoire, l’OCK assure son maintien parmi l’élite, après une saison mouvementée et tumultueuse qui a failli lui être fatale.