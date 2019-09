L’OCK accroché par le HUSA

L'Olympique Club de Khouribga a accueilli au Complexe OCP, pour le compte de la 2ème journée du Botola Pro Maroc Telecom, le Hassania d’Agadir, dans un match qui n’a pas tenu toutes ses promesses et s’est soldé sur un score vierge.

L’équipe hôte voulait profiter du fait de jouer sur ses bases et devant ses supporters pour réaliser sa première victoire de la saison, après avoir obtenu un précieux nul, lors de la première journée à Safi aux dépens de l’OCS tandis que l’équipe gadirie ambitionnait de surprendre son adversaire en vue d'obtenir un bon résultat, vu que son premier match du tournoi, contre la Renaissance sportive de Berkane, avait été reporté à une date ultérieure.

Dès la 9’ et suite à une contre-attaque des locaux, l’attaquant Bakili Jacques a failli tromper la vigilance du gardien Lahouasli qui a dévié en corner son coup de tête. L’Olympique a cherché par tous les moyens à percer la défense soudée des visiteurs. Ces derniers étaient bien répartis sur l’aire du jeu et ripostaient par des contre-attaques dangereuses par le biais de Obilla et Malek.

Les occasions de but étaient rares et sans danger pour les deux gardiens qui étaient quasiment au repos. Il a fallu attendre les 41’ et 42’ pour que l’OCK porte le danger dans le camp des Soussis par le biais de Jacques et Hajhouj. Ce dernier a raté une opportunité en or puisqu’il était face à face avec le portier. Malgré des tentatives timides des deux équipes, aucune d’entre elles n’a réussi à surprendre l’autre. Bien que la possession du ballon ait été au profit de l’Olympique, ce dernier n’a pas réussi à scorer.

En deuxième période, le match a changé de physionomie, les Khouribguis sont sortis de leur réserve et se sont rués à l’attaque. Ils ont exercé un pressing constant sur leurs adversaires, surtout après la rentrée d’El Harrache à la place de Da San San. En dépit de la création de nombreuses occasions de but de la part des deux formations, leurs attaquants manquaient de punch aux moments décisifs.

Ainsi, le score est resté inchangé jusqu’au sifflet final. Le Hassania a acculé l’OCK au partage des points en attendant des jours meilleurs.