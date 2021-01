L’OCK accroché par Wydad Témara

Pour le compte de la 7ème journée du championnat de deuxième division, l’Olympique Club de Khouribga a accueilli, dimanche au Complexe OCP, le cancre de l’exercice, le Wydad de Témara. Après son match nul devant l’ASS, lors de la précédente journée, l’OCK espérait engranger les trois points de la rencontre, mais il s’est heurté à un adversaire qui l’a acculé au partage des points. Dès le coup d’envoi, les locaux se sont portés à l’attaque dans l’espoir de surprendre la défense des visiteurs. Toutefois, ces derniers, vigilants, ont riposté par une contre-attaque qui a failli coûter cher aux Khouribguis. Le match se jouait la plupart du temps au milieu du terrain. Les Phosphatiers se sont créé des occasions de but franches, mais elles ont été lamentablement loupées. Il a fallu attendre la dernière minute de la première mitemps pour que Hossam Amaanan marque pour les siens. Bien que menés au score, les représentants de Témara n’ont pas baissé les mains et ont porté le danger dans le camp adverse. Les coéquipiers d’Amaanan ont essayé de doubler la mise, mais ils ont buté contre une défense soudée et hermétique des Wydadis. Les hommes de Seddiki sont parvenus à remettre les pendules à l’heure par le biais d’Ayoub Ezahaf à la 72’. Dans la dernière minute du temps additionnel, l’OCK a inscrit un deuxième but par Jalal Tachtach, mais il a été annulé, après recours à la VAR. Suite à ce match nul, l'Olympique de Khouribga se hisse à la neuvième place, avec neuf points au compteur, tandis que le Wydad de Témara est lanterne rouge, avec cinq points, ex aequo avec le TAS.