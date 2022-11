L’OCI salue les efforts de S.M le Roi Mohammed VI pour la défense d'Al Qods et le triomphe de la cause palestinienne

Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a salué les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour la défense d'Al Qods et le triomphe de la cause palestinienne.



M. Ibrahim Taha s’est exprimé, mardi, lors de la réception au siège de l'organisation à Djeddah d'une délégation de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, conduite par Mohamed Salem Cherkaoui, directeur chargé de la gestion de l'agence, en marge de la 2ème réunion d'experts gouvernementaux, qui a conclu ses travaux jeudi.



Au cours de cette réunion, qui a été consacrée à l'examen des modalités de coopération avec l'agence en vue d'élargir ses efforts pour soutenir la ville d’Al Qods et la résistance de sa population, M. Brahim Taha a souligné l’importance du rôle que joue l'Agence en tant que bras exécutif du Comité Al Qods, mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des résolutions invitant les Etats membres à soutenir son budget et ses programmes.



Il a réaffirmé, à cet égard, la volonté du Secrétariat général de l'OCI de renforcer sa coopération avec l'agence afin de faciliter ses tâches et de mobiliser davantage de ressources financières et d'expertise technique pour contribuer à la réalisation de ses projets dans la ville sainte d’Al Qods.



De même, le secrétaire général de l’organisation a insisté sur l'importance de convoquer des réunions régulières pour jeter la lumière sur le travail de l'agence, faire le bilan de ses projets à Al Qods et encourager les États membres à lui apporter le soutien nécessaire, conformément aux lois et règlements qui encadrent son travail.



Pour sa part, M. Cherkaoui a passé en revue les actions et les réalisations de l'agence dans la ville sainte d’Al Qods, sous les Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.



Il a ainsi évoqué la méthode de travail de l'agence en matière de financement de projets à Al Qods, qui a prouvé que cette institution reste l'outil idéal pour coordonner le soutien arabe et islamique apporté à la ville sainte, de manière complémentaire avec les autres institutions.

La délégation de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a participé, du 22 au 24 novembre courant, à la 2ème réunion d'experts intergouvernementaux pour examiner le programme à mi-parcours de l’OCI à l’horizon 2025.