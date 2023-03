L'OCI loue les efforts méritoires du Souverain soutenant la question palestinienne

Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) s'est félicité, au terme des travaux de sa 49è session, des efforts méritoires que déploie Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods en faveur de la cause palestinienne.



Les ministres ont également salué le rôle joué par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif consistant à préserver le cachet religieux de ville Sainte et de soutenir la résistance de ses habitants.



Le Conseil a, de même, souligné la centralité du rôle du Comité Al Qods, que préside Sa Majesté le Roi, face aux graves mesures prises par les autorités israéliennes dans la cité sainte.



Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita avait souligné la centralité de la juste cause palestinienne et la position ferme et constante du Royaume à son égard.



"Le Royaume, au vu des développements qui prévalent dans les territoires palestiniens, réaffirme la centralité de la juste cause palestinienne et sa position ferme et constante à son égard", a-t-il dit lors des travaux de cette session.



Il a ajouté que pour le Royaume du Maroc, dont S.M le Roi Mohammed VI préside le Comité d'Al Qods, issu de l'OCI, la question palestinienne représente l'une des priorités de sa politique étrangère".



Selon lui, la question palestinienne représente aussi le pilier de l’action politique et diplomatique du Maroc et des initiatives humanitaires, menées sous la conduite éclairée du Souverain pour faire valoir les droits légitimes du peuple palestinien, défendre la ville d’Al Qods et préserver son caractère spirituel, son statut juridique et son cachet historique et civilisationnel, ainsi que pour œuvrer à améliorer les conditions de vie de ses populations à travers l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, bras financier et de terrain du Comité Al Qods.