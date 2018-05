L’OCI loue les efforts de S.M le Roi en faveur d’Al Qods

Le conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a rendu un vibrant hommage aux efforts déployés par S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, pour la défense des lieux saints de l’islam à Al Qods et la lutte contre les tentatives de judaïsation de la ville sainte par les autorités de l’occupation israélienne.

Le conseil, tenu les 5 et 6 mai à Dacca, capitale du Bangladesh, a salué le rôle palpable joué par l’Agence Bayt Mal Al Qods à travers la réalisation de plusieurs projets de développement au profit des habitants de la ville sainte d’Al Qods, invitant les Etats membres de l’OCI à renforcer leur soutien à l’Agence pour lui permettre de poursuivre la mise en œuvre de ses programmes prévus dans le plan quinquennal 2014-2018.

Les ministres se sont également félicités de la Haute sollicitude dont le Souverain a entouré le congrès des minorités religieuses en terre d'islam, tenu en janvier 2016 à Marrakech et qui a adopté la Déclaration de Marrakech appelant au renforcement du dialogue entre les différentes religions.

Ils ont aussi mis en relief la nomination de S.A.R la Princesse Lalla Meryem en tant qu’ambassadeur de bonne volonté de l’OCI.

Le Maroc a été représenté à la 45ème session du conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’OCI par une délégation conduite par la secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta qui a réitéré, en l’occasion, l'engagement du Royaume et son soutien aux efforts de paix, de concorde et d'unité dans plusieurs pays musulmans où sévissaient guerres et conflits, en vue d'instaurer une sécurité durable dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.

A signaler, par ailleurs, que l’Agence Bayt Mal Al Qods a réalisé des projets importants de plus de 50 millions de dollars durant les vingt dernières années, a indiqué l’institution relevant du Comité Al Qods dans un rapport communiqué, samedi à Dacca (Bangladesh), aux participants à la 45ème session du conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’OCI.

Ce rapport, qui dresse le bilan des activités de l'Agence depuis sa création en 1998, révèle qu’en dépit du manque de financement, l’Agence a pu mettre en œuvre des projets importants d'un budget de plus de 50 millions de dollars répartis à hauteur de 10% pour le domaine de la santé, 19% pour le domaine de l'habitat et de la restauration, 22% pour le domaine de l’éducation et 49% pour le domaine de la culture, la jeunesse, le sport et le social.

Décliné en trois principaux axes, à savoir «Un aperçu de la réalité de la ville d’Al Qods», «Le Comité d’Al Qods : vitrine de l’action islamique commune» et «L’Agence Bayt Mal Al Qods : bras opérationnel du comité d’Al Qods», le rapport a relevé que le travail sur le terrain accompli par l’Agence au sein d’Al Qods, avec le soutien particulier de S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, a consacré son rôle en tant qu’institution opérant selon une vision réaliste, conformément à son statut et son plan d’action.

Le rapport, publié en arabe et en anglais, a mis en avant les besoins de la ville sainte et de ses habitants dans les domaines sociaux qui relèvent du champ d'intervention de l'Agence.

Le rapport a conclu en soulignant que la réalisation des objectifs fixés est tributaire de la conjugaison des efforts pour mobiliser le financement nécessaire aux projets prévus et de l’engagement des Etats membres de l’OCI à soutenir les projets de l’Agence et à en assurer le financement requis.