L'Inter dompte la Juventus

L' Inter Milan d'Achraf Hakimi a dominé dimanche la Juventus Turin en s'imposant 2 buts à 0 lors du choc de la 18è journée du championnat d'Italie (Serie A) et s’aligne provisoirement avec son rival l'AC Milan en tête du classement. Les Nerrazzuri ont rapidement ouvert le score sur un coup de tête d'Arturo Vidal (12e), avant d'enfoncer le clou grâce à Nicolo Barella (52e)servi par Alessandro Bastoni sur une passe chirurgicale. L'international marocain, Achraf Hakimi, qui devient une pièce maîtresse de cette équipe milanaise, a été très actif sur son côté droit et a failli inscrire le troisième but pour les hommes de Conte sur une frappe qui n'accroche pas le cadre.Après ce premier succès sur les Bianconeri depuis septembre 2016, l'Inter revient provisoirement à la hauteur de l'AC Milan (40 pts), qui affrontera lundi Cagliari en clôture de cette avant-dernière étape de la phase aller. Pour sa part, la Juventus recule à la 5è place au classement, à sept longueurs des deux clubs milanais(mais avec 1 match en retard contre Naples).