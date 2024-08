L'Institut des manuscrits arabes au Caire rend hommage à Ahmed-Chouqui Binebine

L'Institut des manuscrits arabes a rendu hommage, jeudi au Caire, à l'érudit et codicologue marocain Ahmed-Chouqui Binebine, à l'occasion de l'ouverture du 6ème cycle du programme "Madarat Touratiya".



Au cours de cette rencontre, marquée par la participation de figures de proue du patrimoine et de la codicologie arabe, les intervenants ont loué les mérites intellectuels du directeur de la Bibliothèque Royale Hassaniya, Ahmed-Chouqui Binebine, qui se démarque comme l’un des pionniers de la codicologie - qui est l'étude des manuscrits en tant qu'objets culturels à des fins historiques - avec des œuvres consacrées au service du patrimoine manuscrit arabe.



Les participants ont également mis en lumière divers aspects du parcours scientifique de l'érudit marocain ainsi que son excellence scientifique en matière de production, tout en ponctuant leurs interventions d'anecdotes dévoilant des facettes cachées de la personnalité d'Ahmed-Chouqui Binebine, jetant ainsi un regard plus intime sur sa personnalité.



Par la même occasion, le président du Centre koweïtien de recherche et d'études, et ancien directeur de l'Institut, Abdallah al-Ghanim, a noté que M. Binebine se démarquait en tant que membre de jury, aux côtés d'éminents savants et codicologues au niveau de l’Institut des manuscrits arabes, à la faveur de la pertinence de ses analyses et la profondeur de ses connaissances en la matière.



Et de relever à ce propos qu’il est tout à fait normal que M. Binebine ait été choisi pour diriger la bibliothèque Royale Hassaniya de Rabat, l'une des plus anciennes bibliothèques marocaines, notant que la bibliothèque a connu un grand progrès tout au long des trois décennies de son mandat de directeur, grâce à son expertise en matière de manuscrits et les liens privilégiés qu'il a entretenus avec ses pairs.



M. Al-Ghanim a aussi mis en avant la participation distinguée d'Ahmed-Chouqui Binebine aux forums scientifiques ainsi que ses efforts importants en matière de préservation du patrimoine manuscrit arabe.



Fondé en 1946, l’Institut des manuscrits arabes, relevant de la Ligue des États arabes, a pour mission de localiser les manuscrits à travers le monde, de reproduire les plus rares d'entre eux afin de les mettre à la disposition des chercheurs et codicologues.



L’Institut sert également de référence scientifique pour les chercheurs, tout en contribuant à faire connaitre et valoriser le patrimoine arabe, et à publier les oeuvres scientifiques les plus pertinentes.