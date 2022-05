“L'IS se félicite de la réponse à notre appel à des soins médicaux pour Almazbek Atambayev ”

L' Internationale Socialiste se félicite de la réponse du gouvernement du Kirghizstan à notre appel, facilitant enfin les soins médicaux pour l'ancien président Atambayev, ancien dirigeant du Partisocial-démocrate du Kirghizistan, SDPK, membre de l'IS, qui a passé plus de mille jours en prison et a souffert de graves problèmes de santé, en plus d'avoir été victime de mauvais traitements et d'abus pendant son incarcération.



Le secrétaire général de l'Internationale Socialiste, Luis Ayala, a rendu visite au président Atambayev dans sa cellule de prison en avril et a été témoin de la détérioration alarmante de son état de santé. Depuis lors, le secrétaire général a appelé les autorités kirghizes à prodiguer des soins médicaux urgents à l'ancien président, comme c'est son droit humain fondamental.



L'IS se réjouit d'apprendre que le président Almazbek Atambayev a maintenant été transféré au Centre national de cardiologie pour examen médical et traitement, et insiste pour qu'il reste hospitalisé pour un traitement approfondi et continu.



L'Internationale Socialiste réitère que la détention, le procès et la condamnation du président Almazbek Atambayev violent le Code de procédure pénale kirghize et enfreignent les normes judiciaires internationales et les droits légaux et humains de l'accusé.



L'Internationale Socialiste présente ses meilleurs vœux à l'ancien président et à sa famille pour un rétablissement complet de la santé.