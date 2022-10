L’IRT s’enfonce de plus belle

Le FUS de Rabat a battu l'Ittihad de Tanger par un but à zéro pour le compte de la 6e journée de la Botola Pro D1, dimanche, au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.



Les Rbatis ont ouvert le score à la 20e minute par Hamza Hannouri.

Au terme de cette rencontre, le FUS se hisse provisoirement à la première place avec 12 points, tandis que l'IRT est bon dernier .



Dans l’autre match disputé dimanche au Grand stade d’Agadir, l'Union Touarga (UTS) a battu le Hassania d'Agadir (HUSA) sur le score de 2 buts à 1.



Les visiteurs ont ouvert la marque à la 26e minute par Hicham El Khaloua. Ils ont par la suite augmenté leur avance grâce à une réalisation de Redouane Aït El Mokaddem à la 41e minute. Les Gadiris ont réduit l’écart à la 75e minute suite à un penalty de Youssef Mehri.

Suite à ce match, l'UTS se hisse à la cinquième place du classement avec 10 points, tandis que l'HUSA, 8 points, occupe la septième position.



Il convient de signaler que deux matches comptant pour la mise à jour du calendrier (5ème journée) de la Botola Pro D1 auront lieu ce mardi et opposeront la RSB au MAT (18h15) et l’ASFAR à l’OCS (20h30).



Résultats

Vendredi 14 octobre

OCS-MCO : 1-2

MAS-OCK : 2-0

Samedi 15 octobre

MAT-DHJ : 1-1

Dimanche 16 octobre

HUSA-UTS : 1-2

FUS-IRT : 1-0

Reportés

JSS-RSB

SCCM-ASFAR

WAC-Raja

Mise à jour



Mardi 18 octobre

18h15 : RSB-MAT

20h30 : ASFAR-OCS