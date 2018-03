L’IRT s’accroche à son fauteuil de leader

L’Ittihad de Tanger, leader du Botola Maroc Telecom D1 de football, n’a pas tremblé à domicile face au Kawkab de Marrakech, qu'il a battu par 1 but à 0, samedi en match de la 20ème journée.

Ahmad Hamoudane a inscrit la seule réalisation des représentants de la cité du Détroit à dix minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre. Tôt dans l’après-midi, le Hassania d'Agadir, est sorti vainqueur également par 1 but à 0 du match choc de cette journée, l’ayant opposé au Raja de Casablanca, au Grand stade de la capitale du Souss.

Jalal Daoudi a inscrit l’unique réalisation de cette rencontre à la 11ème minute de jeu. Après ces deux victoires l’IRT (40 points) et le HUSA (37 points) occupent les deux premières places au classement, alors que les hommes de l’entraîneur espagnol Garrido, en difficulté lors de leurs dernières sorties, se voient relégués à la troisième place avec un total de 35 points.

Le troisième match disputé samedi a vu le Chabab Atlas Khénifra (CAK) prendre le meilleur à domicile sur le RAC Casablanca par 2 buts à 0,.

Les deux réalisations des Zayanis ont été l’œuvre de l’attaquant français Saër Sène (66è pen, 86è).

Cette victoire permet au CAK (21 points) de remonter d’un rang, rejoignant le Rapide club Oued Zem à la 13ème position, alors que le RAC (12 points) est lanterne rouge.

A propos du RCOZ, il a eu raison dans ses bases du Chabab Rif Al Hoceima (CRA), scellant le sort de cette partie sur le court score d’un but à zéro. L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Taoufiq Safsafi à la 68ème minute de jeu.

Il convient de rappeler que les autres rencontres comptant pour cette 20ème journée devaient opposer hier le DHJ à l’ASFAR, l’OCS à l’OCK, le FUS à la RSB et le WAC au MAT.