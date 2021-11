L’IRT déroule à Berrechid

L'Ittihad de Tanger (IRT) a pris 3 points en surclassant le Youssoufia de Berrechid (CAYB) par 3 buts à 0, jeudi au stade municipal de Berrechid, dans le cadre de la 12e journée de la Botola Pro D1.



Après avoir terminé la première moitié du match sur un score nul (0-0), l'équipe tangéroise l'a finalement emporté par 3 buts à 0.



L'IRT a ouvert la marque à la 54e minute par Youssef Benali, avant d'enfoncer le clou à la faveur d'un but d'Abdellah El Moudene à la 83e minute et une réalisation d'Axel Meye à la 87e minute.



Au terme de cette rencontre, l'Ittihad de Tanger, 14 points, se hisse à la neuvième place, alors que Berrechid chute à la 12e place du classement avec 12 points.

L'Olympique de Khouribga (OCK) n’a pas été en reste après avoir battu le Hassania d'Agadir (HUSA) sur le score de 2 buts à 1, au Grand stade d'Agadir.



La première réalisation a été inscrite à la 44e minute par Oussama Haffari en faveur des Khouribgis. Le HUSA a recollé au score à la 88e minute par le biais de Djibril Diop, avant que l’OCK ne reprenne l'avantage grâce à Ismail El Harrach (90e+4).

Grâce à cette victoire, l'OCK, 14 points, se hisse à la neuvième place, tandis que le Hassania d'Agadir occupe la 12e place du classement avec 11 points.



Enfin, le Mouloudia d'Oujda (MCO) s'est incliné par 1 but à 0 face au Rapide Oued Zem (RCOZ) au complexe sportif de Khouribga. Après avoir terminé la première mi-temps sur un score nul (0-0), le RCOZ l'a finalement emporté par 1 but à 0.

La victoire a été décrochée grâce à Hicham Marchad, auteur du seul but du match sur penalty à la 50è minute.



Malgré les trois points récoltés, le RCOZ reste toujours lanterne rouge avec 7 points, tandis que les Oujdis, 10 points, occupent la 14è place.