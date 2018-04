L’IRT carbure en haut du tableau

L'Ittihad de Tanger (IRT) s'est imposé en déplacement chez le Chabab Atlas Khénifra (CAK) sur le score de 1 but à 0, samedi en match de la 24ème journée du Championnat Maroc Telecom de première division de football (D1).

L'unique but de la rencontre a été signé Yassine Labhiri dès la 7ème minute.

A la faveur de cette victoire, l’IRT consolide son leadership du championnat avec 47 points, alors que le CAK, qui vient d’essuyer sa 9ème défaite de la saison, demeure avant-dernier avec 22 points.

Le deuxième match programmé samedi a vu l'Olympique de Safi tenu en échec à domicile 1-1 par le Hassania d'Agadir.

L’équipe locale a réussi à ouvrir le score à la 36e minute par Yahya Attiat-Allah sur penalty avant que Jalal Daoudi ne parvienne à égaliser pour les visiteurs à la 69e minute.

Avec son 11e match nul du championnat et 4e consécutif, le Hassania d'Agadir n’a pas réussi à réduire l’écart sur le leader Ittihad de Tanger, mais reste deuxième avec 41 points.

De son côté, l'Olympique de Safi s’est hissé à la 3e place avec 36 points, à égalité avec le Difaa Hassani d'El Jadida qui devait recevoir dimanche le Racing Athletic Club de Casablanca, dernier du classement, ainsi que le Raja de Casablanca dont le match qui l'oppose au Rapide Oued Zem a été reporté pour son engagement à la Coupe de la Confédération africaine.

Le deuxième match reporté pour le compte de cette journée est MAT-RSB et ce, pour les mêmes raisons que le premier, à savoir la participation de l’équipe berkanie en Coupe de la CAF.

Hormis DHJ-RAC, trois autres rencontres devaient avoir lieu hier : FUS-KACM, CRA-FAR et WAC-OCK.