L'IRT annonce la formation de son nouveau bureau dirigeant

L'Ittihad Riadhi de Tanger (IRT) a annoncé, mercredi, la formation de son nouveau bureau dirigeant, présidé par Mohamed Ahkane.



Le président du nouveau bureau dirigeant du club a été élu mardi, à l’unanimité, lors d’une assemblée générale extraordinaire.



Selon un communiqué du club, le bureau dirigeant comprend Rachid Hosny en tant que président délégué, ainsi que Mohamed Boulaich, Mohamed Ammar Chammaa, Chaibia Balbzioui, Abdelhanine El Ghorafi, Noureddine Changachi, Yassine Temsamani, Ahmed Bennani Zehouan et Nasrallah El Guartit en tant que vice-présidents.



Par ailleurs, Abdelhakim Charif et Othmane Rahmani ont été élus respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint, tandis que Anass Sahli Ouassini a été élu trésorier, et Said Zekri trésorier adjoint.



La commission technique est supervisée par Rachid Hosny, Azzedine El Khetaf et Said Mousaid, tandis que Mohamed Ammar Chamaa, Abdelhakim Charif et Mohamed Ahkane supervisent respectivement la commission marketing et publicité, la commission juridique, et la commission disciplinaire.



Les autres commissions sont supervisées par Ghizlane Chalhoub et Zakaria Hachoumi (commission des relations extérieures), Abdellah Belghiti (commission médicale), Nasrallah El Guartit et Jawad Sahli El Mankouchi (commission formation et catégories juniors), Jamal El Aatabi (commission organisation et logistique) Abderrahim Lahouazer (commission des affaires sociales), Abdelmonaim Haltout (commission financière) et Mohamed Abdelali Taleb (commission communication et médias).