L'IRCPCS présente son étude sur les dynamiques globales de l'enrôlement des enfants dans les conflits

Le Centre international de recherche sur la prévention des enfants soldats (IRCPCS, basé à Dakhla) a présenté, jeudi à Pilsen (République Tchèque), les résultats de son dernier rapport sur les dynamiques mondiales perpétuant le recrutement des enfants dans les conflits.



Lors de deux conférences tenues à l’Université de Pilsen, le président du centre, Abdelkader Filali, a exposé les conclusions d’une étude majeure intitulée "Les modèles mondiaux d’enrôlement des enfants : Une analyse approfondie".



Basée sur des enquêtes approfondies menées notamment au Sahel ainsi qu’auprès d’anciens enfants soldats des camps de Tindouf, en Algérie, cette étude offre '’une analyse sans précédent’’ des mécanismes systémiques d’exploitation des enfants dans les zones de conflit.



Les échanges ont permis d’explorer en détail les facteurs géopolitiques et socio-économiques qui alimentent le recrutement d’enfants en Afrique, en Amérique Latine et en Asie.



Ainsi, au Département des études nord-africaines et moyen-orientales de l’Université de Pilsen, les discussions ont mis en avant les régions du Sahara et du Sahel, où les enfants sont particulièrement vulnérables aux recrutements forcés.



Chercheurs et étudiants ont exploré les approches culturelles et communautaires préconisées par l’IRPCS pour réduire l’enrôlement, en tenant compte des spécificités régionales.



La conférence, tenue au Département d’éducation, s’est concentrée, pour sa part, sur la réintégration scolaire et sociale des enfants rescapés des conflits. Les échanges ont abordé des études de cas illustrant des parcours de réinsertion et soulignant comment un soutien éducatif et psychosocial adapté peut aider ces jeunes à transformer une identité marquée par la violence en une trajectoire vers la paix et l’intégration communautaire.



Ces événements à l’Université de Pilsen, une ville située à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Prague, marquent la quatrième étape d’une série de visites de l’ICRPS dans des institutions académiques et centres de recherche à travers l’Europe.



Ils s’inscrivent dans le cadre de l’engagement de l’IRCPCS à mobiliser les communautés académiques, politiques et non gouvernementales pour agir collectivement contre le recrutement d’enfants dans les conflits armés, contribuant ainsi à la protection des droits des enfants et à construire un avenir pacifique pour les jeunes générations vulnérables à la violence armée.



Créé en 2022, l’IRCPCS a pour objectif de contribuer à la lutte contre le recrutement des enfants soldats, à travers notamment la sensibilisation sur leur sort, les processus de leur embrigadement, ainsi que sur les causes sous-jacentes qui alimentent ce fléau.