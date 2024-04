L'INDH réaffirme son engagement pour la promotion de la santé

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a réaffirmé, dimanche, son engagement inébranlable en collaboration étroite avec les partenaires locaux, nationaux et internationaux pour la promotion de la santé qui constitue un pilier fondamental du développement du capital humain.



À l’occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée cette année sous le thème "Ma santé, mon droit", l'INDH réaffirme sa ferme détermination à poursuivre ses efforts de concert avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, en vue d’assurer aux populations bénéficiaires un accès équitable à des services de santé de qualité, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique la Coordination nationale de l'INDH dans un communiqué.



En accord avec la vision de sa phase III (2019-2023) et à travers ses multiples interventions et programmes, l’INDH s'est résolument investie dans l'amélioration des conditions sanitaires de la population marocaine, en particulier les catégories les plus vulnérables, souligne le communiqué, notant que cette mobilisation s'est traduite par une panoplie d'actions qui vise la promotion de la santé maternelle et infantile, en vue d’améliorer les conditions de prise en charge des femmes enceintes et sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de maternité (allaitement, nutrition…) afin de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile au Maroc.



Dans le même sillage, l'INDH s'est investie dans le renforcement des infrastructures de santé à travers la construction, la modernisation des infrastructures de santé et l’acquisition des ambulances/unités mobiles dans les différentes régions du Royaume, afin de combler les disparités d’accès aux soins dans les régions les plus éloignées et défavorisées.



Elle a accordé une attention particulière aux personnes souffrant de maladies et en situation de précarité, mettant en place des initiatives de soutien et d’accompagnement tout en facilitant l’accès aux traitements adéquats, tel est le cas des hémodialysées, des toxicomanes et des malades atteints de SIDA sans ressources.



Sous l’axe d’intervention "Santé scolaire", l'INDH a adopté une approche préventive axée sur la sensibilisation et le dépistage précoce des problèmes de santé tels que les troubles oculaires et auditifs souvent en cause dans l’échec scolaire, au profit des élèves inscrits dans le cycle primaire dans les zones rurales et périurbaines.