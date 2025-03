L’ICESCO célèbre la Journée mondiale de la poésie et rend hommage aux poètes créateurs

L’Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a organisé, mercredi à Rabat, une cérémonie en célébration de la journée mondiale de la poésie.



Cet événement a été marqué par la participation de plusieurs poètes issus des pays membres de l’ICESCO, indique l’organisation dans un communiqué, saluant l’engouement du public pour la poésie ainsi que sa ferme conviction quant au pouvoir que recèlent les mots dans l'incarnation de la beauté et la transmission de significations profondes.



Cité dans le communiqué, le directeur général de l’ICESCO, Salim Bin Mohammed Al-Malik, a salué l’importance de la poésie, l’une des formes d’expression humaine les plus notoires qui permet d’élever les esprits et de les enrichir.



Dans ce sens, M. Al-Malik a expliqué que les poètes portent un message fort" visant à transformer la société, soulignant la capacité singulière de la poésie à influencer les esprits et à ouvrir les horizons de la pensée et du changement.



En outre, le DG de l’ICESCO a annoncé l’achèvement du projet de création du “Centre de la poésie et de la littérature”, relevant de l’ICESCO, visant à actionner le levier culturel dans les domaines de la poésie et de la littérature, assurant que ce dernier sera un phare culturel qui aura un impact considérable sur l’enrichissement intellectuel et créatif au sein du monde arabe.



Animée par la poétesse et experte au département de la culture au sein de l’ICESCO, Rawda Al-Hajj, cette cérémonie s'est caractérisée par la projection du court métrage “Tair Al Hikayat Achahbâ”, la lecture de poèmes par le DG de l’ICESCO et le directeur du Centre pour le Dialogue civilisationnel relevant de la même organisation, l’ambassadeur Khalid Fath Al-Rahman, ainsi que par plusieurs autres poètes arabes et africains, dont les Marocains Ahmed Lahrichi et Khalid Boudrif.



Cet événement a également été rehaussé par l’annonce des poètes vainqueurs du concours de poésie “Villes de poèmes” lancé par l’ICESCO afin de célébrer les capitales de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024, à savoir Marrakech (Maroc), Choucha (Azerbaïdjan) et Benghazi (Libye).