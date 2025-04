L’Estonie salue le leadership de Sa Majesté le Roi et le rôle du Maroc en tant que pôle de paix et de stabilité

L’Estonie a salué, mardi, le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le rôle actif du Maroc en tant que pôle de paix, de stabilité et de développement dans la région.



S’exprimant lors d’une conférence de presse suite à ses entretiens à Tallinn avec le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'Etranger, Nasser Bourita, le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a souligné l’intérêt particulier que son pays attache au renforcement des relations avec le Maroc.



Louant l’excellence de ces relations, le chef de la diplomatie estonienne a réaffirmé la volonté partagée de renforcer davantage le partenariat entre son pays et le Maroc dans tous les domaines d’intérêt commun.



A cette occasion, M. Tsahkna a rappelé l’importance de la Déclaration conjointe, signée à Rabat le 21 octobre 2024, estimant que cette Déclaration représente une importante feuille de route pour renforcer et diversifier le partenariat entre les deux pays.



Dans cette Déclaration, l’Estonie a salué la stabilité du Maroc et les réformes ambitieuses menées sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ont positionné le Royaume comme un partenaire vital et crédible pour l’Union européenne et pour la région.

L’Estonie a également loué les efforts déployés sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique en Afrique.



Elle s’est réjouie de l’importance des initiatives lancées, sous l’impulsion du Souverain, en faveur de l’Afrique, en particulier l’"Initiative Royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique", le "Processus des Etats de l’Afrique atlantique" et le projet du "Gazoduc Maroc-Nigeria".



La rencontre à Tallinn entre MM. Bourita et Tsahkna illustre la volonté commune du Maroc et de l’Estonie de consolider les liens entre les deux pays. Elle témoigne aussi de la détermination des deux pays à faire avancer le dialogue politique et le partenariat économique, ainsi que la coordination sur des sujets d’intérêt commun sur les plans bilatéral, régional et international.