L'Espagne remporte la première édition des Internationaux du Maroc de golf "Girls and Boys"

L'équipe espagnole a remporté vendredi, la 1ère édition des Internationaux du Maroc de golf "Girls and Boys" (13-18 ans), disputés du 10 au 12 janvier, au Golf Club de Samanah de Marrakech.

Avec un score total de 637, l'équipe espagnole a devancé ses homologues écossaise (649 coups) et française (658 coups) au terme d'une compétition de trois tours "très disputée".

Avec un score total de 691, l'équipe marocaine (6è) a créé la surprise en passant devant la Belgique qui occupe la 7è position avec 693 coups.

Dans une déclaration à la MAP, l’entraîneur de l'équipe nationale, Julien Foret, a souligné que la sélection marocaine a accompli une grande performance durant cette dernière journée en passant devant une grande nation du golf (la Belgique) et avec de bons scores (3,-1,+1).

Et d'indiquer que le prochain objectif du staff technique de la fédération consiste à promouvoir le golf auprès des filles et à donner plus de possibilités aux jeunes filles marocaines de jouer au golf.

Concernant le tournoi, M. Foret a noté que "toutes les équipes ont été satisfaites du tournoi qui est une réussite pour le Maroc, laquelle réussite sera une motivation pour d'autres nations afin de venir participer à ce tournoi lors des prochaines éditions.

Dans une déclaration similaire, le directeur de cette édition, M'hamed Gartite, a souligné que l'événement s'est déroulé dans un environnement convivial "et les équipes invitées sont très satisfaites de ce tournoi".

Commentant les résultats, il a estimé que le tournoi a connu pas mal de mouvements durant les trois jours.

"Ce sont les Pays-Bas qui ont pris la tête du classement général dans le premier jour, mais l'Ecosse a répliqué et s'est classée première dans le deuxième tour avant que l'Espagne ne prenne finalement le dessus et remporte le tournoi", a-t-il expliqué.

S'agissant des résultats de l'équipe nationale, M. Gartite a noté que cette jeune équipe n'a pas démérité et occupe une place "honorable" au classement final (6è position).

Organisée par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), sous l'égide du "Royal and Ancient de St Andrews", un des plus anciens clubs de golf du monde, la 1ère édition des Internationaux du Maroc de golf "Girls and Boys" a connu la participation de 48 golfeurs et golfeuses, âgés entre 13 et 18 ans, représentant 8 nations.

Cette compétition, mixte et innovante, a réuni les meilleurs golfeurs et golfeuses du circuit international ouvrant ainsi la saison du calendrier golfique mondial du monde amateur.

Selon les organisateurs, l’originalité de cette compétition réside dans le choix de la mixité des équipes (3 filles et 3 garçons), qui véhicule un message fort, celui de l’égalité des genres.

Cette 1ère édition des Internationaux du Maroc de golf "Girls and Boys" est une occasion unique d’accompagner dès sa création, un événement à dimension internationale tourné vers les valeurs du sport, de l’égalité et s’adressant au vecteur très porteur de la jeunesse.